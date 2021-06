Father's Day 2021: बेटी की Online Class के लिए पिता ने उठाया ऐसा कदम, Viral Photo में खूब झलका प्यार

नई दिल्ली: 20 जून को फादर्स डे (Father's Day 2021) के खास अवसर पर एक फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर बहुत वायरल (Viral Photo) हो रही है. फादर्स डे (Father's Day 2021) पिता और बच्चों के खास रिश्ते (Father Daughter Relationship) को सेलिब्रेट करने का दिन है. इसके साथ ही आज देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून (Monsoon In India) दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है.

इंटरनेट (Internet) की दुनिया इतनी फास्ट है कि यहां मिनटों में चीजें वायरल (Viral News) हो जाती हैं. सोशल मीडिया (Social Media Trend) पर कभी ट्रेंड के हिसाब से फोटो (Viral Photo) और वीडियो वायरल (Viral Video) हो जाते हैं तो कभी इमोशंस के हिसाब से. हाल ही में ट्विटर (Twitter Trending Today) पर एक बेहद खूबसूरत फोटो वायरल (Viral Photo) हुई है. यह फोटो पिता और बेटी के बीच के अमूल्य रिश्ते (Father Daughter Relationship) को बहुत अच्छी तरह से बयां कर रही है.

"It is much easier to become a father than to be one”

A girl from Sullia taluk attending online class amidst heavy rains while her father is holding an umbrella... #Fathers day.

: @puchhappady82 pic.twitter.com/qGmC3WclvC

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 20, 2021