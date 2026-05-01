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Hindi Newsजरा हटकेदौड़ती ट्रेन के नीचे फंसा बेटा, जान झोंककर कैसे कूद पड़ा पिता? जो हुआ देख फटी रह जाएंगी आंखें

दौड़ती ट्रेन के नीचे फंसा बेटा, जान झोंककर कैसे कूद पड़ा पिता? जो हुआ देख फटी रह जाएंगी आंखें

बांग्लादेश के भैरब रेलवे स्टेशन पर एक पिता ने अपनी जान पर खेलकर नन्हे बेटे को मौत के साये से बचा लिया. चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरे मासूम को सीने से लगाकर पिता तब तक लेटा रहा जब तक पूरी ट्रेन गुजर नहीं गई. देखिए यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वायरल वीडियो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 01, 2026, 01:21 PM IST
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दौड़ती ट्रेन के नीचे फंसा बेटा, जान झोंककर कैसे कूद पड़ा पिता? जो हुआ देख फटी रह जाएंगी आंखें

Bangladesh Railway Incident: कहते हैं 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय'. ऐसा ही एक चमत्कार बांग्लादेश के एक रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला जहां एक पिता की बहादुरी और सूझबूझ ने मौत को मात दे दी. जब एक मासूम बच्चा चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के संकरे गैप में गिर गया, तो पिता ने बिना एक पल गंवाए मौत की खाई में छलांग लगा दी. पिता ने अपने बच्चे को सीने से चिपका लिया और तब तक पटरी के किनारे चिपके रहे जब तक कि ट्रेन के 8 डिब्बे उनके ऊपर से गुजर नहीं गए.

देरी से आई ट्रेन और फिर हुआ हादसा

यह घटना बांग्लादेश के भैरब रेलवे स्टेशन की है जहां 'तितास कम्यूटर' ट्रेन अपने तय समय से करीब डेढ़ घंटा देरी से पहुंची थी. स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्री उतरने लगे. लेकिन जैसे ही ट्रेन दोबारा चलना शुरू हुई, एक परिवार चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा. इसी अफरातफरी में पिता के हाथ से उनका छोटा बेटा फिसल गया और सीधे प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच बनी खतरनाक जगह में जा गिरा.

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पिता की जांबाजी ने रोका काल का पहिया

अपने बच्चे को गिरता देख पिता ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की. वे तुरंत पटरी पर कूद गए. वहां उन्होंने बच्चे को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और प्लेटफॉर्म की दीवार से चिपककर बिल्कुल सपाट लेट गए. उस वक्त ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और एक-एक करके 8 कोच उनके ऊपर से सनसनाते हुए निकल गए. स्टेशन पर खड़े लोग यह मंजर देख अपनी चीखें दबाए हुए थे और दुआ कर रहे थे.

दोनों को नहीं आई एक भी खरोंच

जैसे ही ट्रेन का आखिरी डिब्बा गुजरा, लोग तुरंत पटरी की तरफ दौड़े. हर कोई डरा हुआ था कि शायद कोई अनहोनी हो गई हो. लेकिन जब पिता अपने बच्चे को सही-सलामत गोद में लिए ऊपर आए, तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे. आश्चर्यजनक रूप से इस खतरनाक हादसे में पिता और पुत्र दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई. वहां मौजूद भीड़ ने तालियाँ बजाकर पिता की इस वीरता का स्वागत किया.

 

 

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सोशल मीडिया पर 'सुपरहीरो' बने पिता

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है. लोग इस पिता को 'सुपरहीरो' कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने घबराने के बजाय अपनी सूझबूझ से बच्चे की जान बचाई. ट्रेन के काउंटर अटेंडेंट फालू मिया ने भी पुष्टि की कि पिता की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण ही आज दोनों जीवित हैं. वहीं अन्य यात्रियों ने बच्चे की मां को सुरक्षित नीचे उतारने में मदद की.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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