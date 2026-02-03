Advertisement
एक हाथ में हैंडल, दूसरे में अपनी 'दुनिया'! स्कूटर पर सवार इस पिता के प्यार ने इंटरनेट को कर दिया भावुक

Father Daughter Bond: एक पिता का अपनी बेटी को स्कूटर पर गोद में लेकर ट्रैफिक के बीच सफर करना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह छोटा सा वीडियो पिता के निस्वार्थ प्यार और जिम्मेदारी को बेहद भावुक अंदाज में दिखाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:30 AM IST
Parenting Moments: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह छोटा सा वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. आमतौर पर जब पालन-पोषण की बात होती है तो मां को सबसे ज्यादा भावनात्मक और देखभाल करने वाला माना जाता है, लेकिन यह वीडियो दिखाता है कि पिता का प्यार भी उतना ही गहरा और मजबूत होता है. कुछ सेकेंड का यह क्लिप रोजमर्रा की जिंदगी का एक साधारण सा पल दिखाता है, लेकिन उसी सादगी में इसकी ताकत छुपी है.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में एक आदमी स्कूटर चलाते हुए ट्रैफिक के बीच से गुजर रहा है. एक हाथ से वह हैंडल पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपनी छोटी बेटी को मजबूती से थामे हुए है. पीछे से किसी दूसरे दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया. न कोई म्यूजिक है, न कोई ड्रामा, बस एक पिता और उसकी जिम्मेदारी. इस वीडियो में कोई बनावटी भाव नहीं है, लेकिन फिर भी यह सीधे दिल में उतर जाता है. लोग इसे देखकर उस भरोसे और सुरक्षा को महसूस कर रहे हैं जो एक बच्चा अपने पिता की गोद में पाता है. ट्रैफिक की भीड़ में भी वह बच्ची पूरी तरह सुरक्षित नजर आती है और यही दृश्य लोगों को भावुक कर रहा है.

सोशल मीडिया ने क्या कहा?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन भावनाओं से भर गया. एक यूजर ने लिखा कि पिता खामोश योद्धा होते हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेते हैं. किसी ने कहा कि माता-पिता की कुर्बानियां अक्सर बिना बोले ही रह जाती हैं. कई लोगों ने लिखा कि एक पिता की मौजूदगी बच्चे की पूरी दुनिया बन जाती है. यह छोटा सा क्लिप एक अन्य ने लिखा कि पिता का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि कामों में दिखाई देता है. रोजमर्रा के ऐसे छोटे-छोटे पल ही बच्चों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाते हैं. कोई बड़ा भाषण या दिखावा नहीं, बस चुपचाप निभाई गई जिम्मेदारी ही असली प्यार है.

क्यों बन गया यह वायरल पल?

हालांकि यह सिर्फ एक सामान्य सफर का वीडियो है, लेकिन इसमें छिपी भावना इसे खास बनाती है. कुछ सेकेंड के इस दृश्य में एक पिता की पूरी दुनिया नजर आ जाती है, जो अपनी बेटी को हर खतरे से बचाने के लिए हर वक्त तैयार है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को छू गया और तेजी से वायरल हो गया है.

