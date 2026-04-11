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Hindi Newsजरा हटकेऐसी बेटी सबको देना, पेट्रोल पंप पर पापा को मारा थप्पड़ तो जांबाज बेटी ने निकाल ली पिस्टल और फिर...

'ऐसी बेटी सबको देना', पेट्रोल पंप पर पापा को मारा थप्पड़ तो जांबाज बेटी ने निकाल ली पिस्टल और फिर...

Brave Daughter Video: पेट्रोल पंप पर बाप-बेटी मौजूद थे. 2 लोगों से पापा की बहस हो रही थी और देखते ही देखते बात हाथापाई पर पहुंच गई. जैसे ही एक शख्स ने पापा को थप्पड़ मारा तो जांबाज बेटी पर बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कार से पिस्टल निकाल ली. इसके बाद जो हुआ वो CCTV कैमरे में कैद हो गया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:06 PM IST
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फोटो क्रेडिट: X Post @HasnaZaruriHai
फोटो क्रेडिट: X Post @HasnaZaruriHai

Viral Video: पेट्रोल पंप पर दो लोग एक कार वाले से बहस कर रहे थे. इस दौरान कार ड्राइवर की बेटी वहीं मौजूद थी. देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई और उनमें से एक शख्स ने ड्राइवर का थप्पड़ जड़ दिया. ये बात वहां खड़ी बिटिया को बर्दाश्त नहीं हुई और वो भागकर कार से पापा की पिस्टल निकाल लाई. इसके बाद जो हुआ वो पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया. अब ये पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देख लोग बेटी की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान ऐसी ही बेटी सबको मिले.

वायरल वीडियो कहां का है इसकी तो सटीक जानकारी नहीं है. लेकिन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पर 7 अप्रैल 2026 की तारीख साफ नजर आ रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूर-दराज इलाके में एक पेट्रोल पंप मौजूद है और वहां एक ट्रक और सफेद रंग की कार खड़ी है. इस दौरान पेट्रोल पंप पर ही कार के ड्राइवर की दो लोगों से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है. वहां खड़ी ड्राइवर की बेटी ये सब कुछ देख रही है. तभी बहस बढ़ते-बढ़ते हाथापाई पर आ गई और उनमें से एक शख्स ने ड्राइवर के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया.

यह भी पढ़ें: नीले ड्रम पर चढ़कर गेट खोल रहा था मासूम, पैर फिसला और लग गई फांसी! CCTV में कैद हुआ मंजर

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बिटिया ने लिया थप्पड़ का बदला

जैसे ही पापा को थप्पड़ लगा तो इस बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ. बेटी ने पापा को लगे थप्पड़ का बदला लेने के लिए वहां खड़ी सफेद कार से पिस्टल निकाल ली. बाप कुछ समझ पाता इससे पहले बेटी ने कई फायर कर दोनों लोगों को ढेर कर दिया. जैसे ही पिता ने बेटी के हाथ में ​पिस्टल देखी तुरंत उसे रोका. बेटी की बहादुरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देख यूजर्स कह रहे हैं कि भगवान सबको ऐसी ही बेटी देना. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

बेटी के बारे में क्या बोले लोग?

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @HasnaZaruriHai नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. मात्र 6 घंटे के भीतर 36 हजार से ज्यादा लोगों वीडियो देखा. वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भगवान सबको ऐसी ही बेटी दे." इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स बेटी की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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