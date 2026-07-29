/मां का ख्याल रखना... कैंसर से हार रहे पिता का बेटे को आखिरी मैसेज, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

Father Terminal Cancer Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रहा है. कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग लड़ रहे एक पिता ने दुनिया से अलविदा कहने से पहले अपने छोटे से बेटे मंत्र के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ा, जिसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए. पिता ने अपने आखिरी समय में मासूम बेटे को जिंदगी के सबसे बड़े सबक दिए और उसे हिम्मत बंधाई.
मासूम बेटे को दी आखिरी सीख
कैंसर की अंतिम स्टेज से जूझ रहे पिता को जब अहसास हुआ कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने बेटे मंत्र को अपने पास बुलाया. उन्होंने बहुत ही प्यार और दुलार से अपने बेटे को समझाया कि उनके जाने के बाद उसे कैसे रहना है. पिता ने बेटे से कहा कि वह अपनी मां की हर बात सुने और कभी भी बदमाशी न करे. उन्होंने मासूम को समझाया कि अब परिवार की जिम्मेदारी और मां-बहनों का ख्याल रखने का वक्त उसका ही है.
'रोते नहीं, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना'
वीडियो में पिता अपने मासूम बेटे का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं. जब बच्चा भावुक होने लगता है, तो पिता बड़े ही प्यार से उससे कहते हैं कि रोना नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हो ना. उन्होंने बेटे से रोने का वादा भी लिया ताकि उनके जाने के बाद बच्चा हिम्मत से काम ले सके. पिता की ये बातें सुनकर इंटरनेट पर हर कोई भावुक हो रहा है और इस पिता के जज्बे को सलाम कर रहा है.
उन्होंने अपने बेटे को साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी मां का ख्याल रखेगा और उनकी हर बात मानेगा. इसके साथ ही उन्होंने बेटे को याद दिलाया कि उसे अपनी दो छोटी बहनों का भी ध्यान रखना है और उनकी रक्षा करनी है. छोटी सी उम्र में बेटे को एक जिम्मेदार इंसान बनाने की यह कोशिश दिल छू लेने वाली है.
'जब भी याद करोगे, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा'
पिता ने अपने बच्चे के मन से डर और दुख निकालने के लिए उससे एक बहुत ही खूबसूरत बात कही. उन्होंने कहा कि अगर पापा कभी दूर चले जाएं तो यह मत पूछना कि पापा कहां गए हैं. जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा. मैं तुम्हें हमेशा देखूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा. यह कहकर पिता ने मासूम बच्चे को यह अहसास कराया कि उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ बना रहेगा.
सोशल मीडिया पर लोग हुए भावुक
यह बेहद दर्दनाक और इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर हर किसी की आंखें भर आ रही हैं. लोग कमेंट्स में पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उस मासूम बच्चे को जिंदगी में हिम्मत से आगे बढ़ने की दुआएं दे रहे हैं. पिता और बेटे के इस आखिरी और अनमोल पल ने सभी को यह अहसास करा दिया कि माता-पिता का प्यार अमर होता है.