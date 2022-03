इमारत में लगी आग तो पिता ने बच्चे को दो-मंजिला से फेंक दिया नीचे, खौफनाक Video में देखें फिर क्या हुआ

Father Throws Child Video: अमेरिका में पिछले दिनों एक ऐसा हादसा हुआ, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी. यहां एक पिता ने अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए दो-मंजिला से नीचे फेंक दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, पिता अपने 3 साल के बच्चे के साथ अपने घर में थे, तभी इमारत में आग लग गई थी. आग से बचाने के लिए पिता ने अपने बच्चे को नीचे फेंक दिया था.

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के न्यू जर्सी के साउथ रिज वुड अपार्टमेंट (South Ridge Wood Apartment) में 7 मार्च को एक खौफनाक घटना सामने आई. यहां एक पिता अपने 3 साल के बच्चे के साथ अपने घर में थे, तभी उनकी बिल्डिंग में आग लग गई. जब इमारत में आग लगी तो वह अपने बच्चे को लेकर दरवाजे की तरफ से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि आग ने बहुत ही भयानक रूप ले लिया था.

इसके बाद पिता अपने बच्चे को लेकर अपने घर की खिड़की की तरफ गए. वहां से पिता ने नीचे देखा तो सुरक्षाकर्मी नीचे खड़े थे. इसके बाद पिता ने अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया. जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने बच्चे को कैच कर लिया. पुलिस और बचाव दल में शामिल लोगों ने ही पिता से बच्चे को नीचे फेंकने के लिए कहा था. हालांकि पिता डर रहे थे कि बच्चे को कहीं फेंकने के दौरान गंभीर चोट ना लग जाए. देखें वीडियो-

Rescue captured on officers' body worn camera. Dad throws child out 2nd floor window to officers and firefighters, then jumps to escape flames consuming apartment building. pic.twitter.com/Ku5jQ6sOUy

— So Brunswick PD (@SoBrunswickPD) March 7, 2022