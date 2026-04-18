दुल्हन बनने से पहले बिटिया को दिया ऐसा सम्मान, पिता ने माथे से लगाए पैरों के निशान, वीडियो देख नम हुईं आंखें

Father Daughter Heart Touching: सोशल मीडिया पर पिता को एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों के दिलों को छू लिया. बिटिया के विदा होने से पहले उसे ऐसा सम्मान दिया कि लोगों की आंखें नम हो गईं.
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Emotional Video Viral: बिटिया की शादी किसी भी पिता के लिए सबसे भावुक कर देने वाला पल होता है. जिस बेटी को पीठ पर बैठाकर मेला दिखाया जिसे पैरों पर झुला झुलाया उसे पल भर में विदा करना आसान नहीं होता है. इस भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर पिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दुल्हन बनने से पहले बिटिया को ऐसा सम्मान दिया जिसे देख हर लड़की यही कहेगी, "सबको ऐसे ही पिता मिलने चाहिए." पिता ने अपनी लाडो को विदा करने से पहले ऐसा किया जिसे देख सबकी आंखें नम हो गईं.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरी फैमिली मौजूद है और बिटिया सोफे पर बैठी है. इस दौरान पिता बेटी के पास आते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं. पिता थाली में रोली डालकर लाते हैं और बिटिया से उसमें पैर रखकर फिर सफेद कपड़े पर पैरों के निशान छोड़ने के लिए कहते हैं. बिटिया के हाथ के निशान भी सफेद कपड़े पर लिए जाते हैं.
जब बिटिया ने अपने पैरों और हाथों के निशान सफेद कपड़े पर छोड़ दिए तो पिता ने अपना सिर झुका लिया और उन निशानों को माथे से लगा लिया. ये पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.
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वीडियो में देखा जा सकता है कि आखिर में पिता और बेटी एक दूसरे को फूल देते हैं. पिता घुटनों के बल चलकर आते हैं और बिटिया को फूल देते हैं. इस दौरान बेटी भी पिता को फूल देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं. ये देख हर कोई भावुक हो गया. पिता ने आखिर में अपनी लाडो की नजर भी उतारी.
वीडियो @anjaliarora1_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. अब ये वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. यूजर्स वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर का कहना है कि कोई पति अपनी पत्नी से उतना प्रेम नहीं कर सकता जितना एक पिता अपनी बेटी से करता है. ज्यादातर यूजर्स यही कह रहे हैं कि एक पिता से ज्यादा बेटी को कोई प्यार नहीं कर सकता है. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक 8 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.