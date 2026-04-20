रात का 1 बजा था और ट्रेन रुकी... सामने पिता को खड़ा देख बेटी रह गई दंग, देखें भावुक कर देने वाला पल

Father Daughter Bond Video: दुनिया में पिता और बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल माना जाता है. एक पिता अपनी बेटी के लिए वो चट्टान होता है जो हर मुश्किल घड़ी में उसके पीछे खड़ा रहता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जो हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं. हमारे माता-पिता के लिए हम हमेशा छोटे बच्चे ही रहेंगे. रात के सन्नाटे में एक पिता का अपनी बेटी के लिए रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना अब करोड़ों लोगों की आंखों में नमी ला रहा है.

आधी रात का वो भावुक मंजर

यह कहानी इंस्टाग्राम यूजर ज्योतिसना यादव की है. जिन्होंने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ज्योतिसना की ट्रेन रात के करीब 1 बजे स्टेशन पर पहुंचती है. जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरती हैं. वह देखती हैं कि उनके पिता पहले से ही वहां खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं. आधी रात की नींद और थकान को दरकिनार कर. एक पिता का अपनी बेटी के स्वागत के लिए वहां मौजूद होना उनके बीच के गहरे प्रेम को दर्शाता है.

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बिना कहे जता दिया सारा प्यार

जैसे ही पिता ने अपनी बेटी को देखा. उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई. उन्होंने बिना देर किए अपनी बेटी का भारी सूटकेस अपने हाथ में ले लिया ताकि उनकी बिटिया को कोई परेशानी न हो. वीडियो में पिता के चेहरे की चमक और उनकी तत्परता यह बताने के लिए काफी थी कि उन्हें अपनी बेटी के घर आने की कितनी खुशी है. ज्योतिसना ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि उम्र चाहे जो भी हो. वह हमेशा अपने पिता की छोटी बच्ची ही रहेंगी.

सोशल मीडिया पर उमड़ा लोगों का प्यार

इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग अपने जीवन के ऐसे ही भावुक किस्से शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं 50 साल से ज्यादा का हूं लेकिन मेरे पिता जो रात में ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते. वह भी मुझे रात के 3 बजे लेने स्टेशन आते हैं. ऐसा सिर्फ भारत में ही मुमकिन है." एक अन्य यूजर ने भावुक होते हुए कहा कि मेरे पिता भी इसी तरह मेरा इंतजार किया करते थे. यह वीडियो हर उस शख्स को अपने माता-पिता की याद दिला रहा है जो दूर शहरों में रहते हैं.