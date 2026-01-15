10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे बेटी के घर, मकर संक्रांति पर बुजुर्ग पिता ने लाडो को ऐसे दिया सरप्राइज

Advertisement
Father Walked 10 KM on Makar Sankranti: एक बुजुर्ग पिता मकर संक्रांति के मौके पर अपनी बेटी से मिलने पैदल ही चला जाता है. सिर पर सामान और हाथ में स्टील का डोल लिए 10 किलोमीटर दूर अपनी लाडो से मिलने जाते हैं. बुजुर्ग पिता के प्यार का ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

Jan 15, 2026, 11:10 PM IST
Viral Video: एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार करता है ये कहने की बात नहीं. सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग पिता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी लाडो के लिए वो कदम उठाते जिसे देखकर एक बाप के प्यार का पता चलता है. चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर एक बुजुर्ग पिता ने अपनी बेटी का क्या सरप्राइज दिया.

कितने किलोमीटर पैदल चलते हैं बुजुर्ग?
एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करता है. एक बेटी ना सिर्फ आंगन की लक्ष्मी मानी जाती है, बल्कि एक पिता के लिए वो किसी परी से कम नहीं होती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी लाडो के प्रति एक बुजुर्ग पिता का प्यार का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग पैरों में चप्पल, एक हाथ में सामन और सिर पर भी सामान ढोकर पैदल चला जा रहा है. कुर्ता धोती पहने ये बुजुर्ग करीब 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं. दरअसल, ये बुजुर्ग 10 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी बेटी से मिलने जाते हैं और उसके लिए सामान भी लेकर जा रहे हैं. एक बुजुर्ग पिता अपनी बेटी के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलता है वो भी सामान लेकर, इस वीडियो ने इंटरनेट सबका दिल जीत लिया और पिता के प्यार की एक और मिशाल पेश कर दी. वीडियो में दावा किया जाता है कि ये बुजुर्ग मकर संक्रांति के मौके पर बेटी से मिलने 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: 'एक मोटा हाथी घूमने गया' पर 5 बहनों ने किया मजेदार डांस, इंटरनेट पर मचाई धूम!

 

यूजर्स बोले- प्यार के साथ मजबूरी भी
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @ndiandiplomecy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 10 हजार से ज्यादा लाइक और 160 से ज्यादा प्रतिक्रिया हो मिल चुकी हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये सिर्फ एक बाप कर सकता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसने मुझे रुला दिया." तीसरे यूजर ने लिखा, "प्यार हो सकता है, लेकिन मजबूरी भी होती है, नहीं देंगे तो ससुराल वाले टोकेंगे." चौथे यूजर ने लिखा, "उस लड़की के पिता सबसे अमीर हैं." वहीं एक यूजर ने इसे गलत ठहराते हुए लिखा, "संस्कृति के नाम पर किया गया हर काम सम्मान के योग्य नहीं होता. हर त्योहार के दौरान महिला पक्ष और उनके माता-पिता पर दबाव डालना सरासर पितृसत्ता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

