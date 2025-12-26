बेटी को सब्जियों के नाम याद करा रहे थे पिता, इंटरनेट पर वायरल हो गए मासूम के जवाब

Viral Video: बच्चे जितने मासूम होते हैं उनते ही नटखट भी होते हैं. मासूम बच्चों की हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. बहुत से पेरेंट्स सोशल मीडिया पर बच्चों की एक्टिविटी शेयर करमे रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पिता अपनी बेटी को अंग्रेजी में सब्जियों के नाम याद करा रहे हैं. इस दौरान बच्ची ऐसे जवाब देती है कि वीडियो सोशल मीडिया पर छा जाता है.

कैसे जवाब दे रहा था बच्चा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पिता अपनी छोटी सी बच्ची को अंग्रेजी में सब्जियों के नाम याद करा रहे है. जैसे ही पिता बच्ची को सब्जी का फोटो दिखाकर पूछता है कि ये क्या है तो बच्ची हिंदी में जवाब देती है. इसके बाद पिता दूसरी सब्जी के बारे में पूछते हैं तो भी बेटी हिंदी में ही जवाब देती है. इस दौरान मम्मी बराबर में बैठकर बेटी को सही जवाब भी बताती हैं, लेकिन बच्ची भी अपनी आदत से मजबूर है हर बार वो हिंदी में ही जवाब देती है. टोमेटो को टमाटर और कैरेट को गाजर बोलता है. बच्ची की ये क्यूट आदत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nicks_off_script नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 47 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई थोड़ा लेट कर दिया ये बुक लाने में." दूसरे यूजर ने लिखा, "सारी सब्जियों के नाम जानती है बच्ची इंग्लिश में भी जल्दी सीख जाएगी"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.