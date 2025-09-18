सरिये ढोते-ढोते निकल गया हाथों से खून, पिता की इस मेहनत को नहीं दिखाता कोई

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो जिम्मेदारियों को निभाने और हार न मानने की प्रेरणा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. जिसमें एक आदमी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है. वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

परिवार के लिए इतनी मेहनत?

यूं तो महिलाएं भी कमाने के लिए घर से बाहर जाती हैं और घर को चलाने में पूरा सहयोग देती हैं, लेकिन आज भी आमतौर पर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पुरुषों के कंधों पर ही है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो दिखाता है कि एक बाप अपने बच्चों के लिए बाहर कितनी मेहनत करता है और किन-किन हालातों से जुगरता है.

क्या था वीडियो में?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग अपने परिवार को पालने के लिए लोहे के सरिये हाथों से ढो रहा है. ये वो संघर्ष है जो कभी कैमरे पर नहीं दिखाया जाता है. इस मेहनत को कभी तालियां नहीं मिलती है. बाहर की तो दूर की बात खुद की औलाद भी इस मेहनत को नहीं देख पाती है. ये बुजुर्ग पहले बिना किसी ग्लव्स के हाथों से ही सरियों को कंधों पर रखकर लाते हैं और हाथ से चलने वाले रिक्शे पर लाद देते हैं. इस दौरान उनके हाथ भी छिल जाते हैं और खून निकलने लगता है. ये वीडियो बताता है कि एक बाप अपने बच्चों को किन संघर्षों से लड़कर पालता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं.

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @siddharthhh2.1 नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 39 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा बाबा." ज्यादातर लोगों ने सैड इमोजी और ब्रेक हार्ट के साथ कमेंट्स किए हैं.

