सरिये ढोते-ढोते निकल गया हाथों से खून, पिता की इस मेहनत को नहीं दिखाता कोई
Advertisement
trendingNow12927449
Hindi Newsजरा हटके

सरिये ढोते-ढोते निकल गया हाथों से खून, पिता की इस मेहनत को नहीं दिखाता कोई

Emotional Video: एक पिता अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करता है. सोशल मीडिया पर पिता की मेहनत के दिर्शाता एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक बुजुर्ग के हाथों से खून निकल रहा है फिर भी वो लोहे के सरियों को कंधों पर ढो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरिये ढोते-ढोते निकल गया हाथों से खून, पिता की इस मेहनत को नहीं दिखाता कोई

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो जिम्मेदारियों को निभाने और हार न मानने की प्रेरणा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. जिसमें एक आदमी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है. वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

परिवार के लिए इतनी मेहनत?
यूं तो महिलाएं भी कमाने के लिए घर से बाहर जाती हैं और घर को चलाने में पूरा सहयोग देती हैं, लेकिन आज भी आमतौर पर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पुरुषों के कंधों पर ही है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो दिखाता है कि एक बाप अपने बच्चों के लिए बाहर कितनी मेहनत करता है और किन-किन हालातों से जुगरता है. 
यह भी पढ़ें: साइकिल पर खड़ी रही पर नहीं आने दी पापा तक धूप, वायरल हो गया इस बेटी का प्यार

क्या था वीडियो में?

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग अपने परिवार को पालने के लिए लोहे के सरिये हाथों से ढो रहा है. ये वो संघर्ष है जो कभी कैमरे पर नहीं दिखाया जाता है. इस मेहनत को कभी तालियां नहीं मिलती है. बाहर की तो दूर की बात खुद की औलाद भी इस मेहनत को नहीं देख पाती है. ये बुजुर्ग पहले बिना किसी ग्लव्स के हाथों से ही सरियों को कंधों पर रखकर लाते हैं और हाथ से चलने वाले रिक्शे पर लाद देते हैं. इस दौरान उनके हाथ भी छिल जाते हैं और खून निकलने लगता है. ये वीडियो बताता है कि एक बाप अपने बच्चों को किन संघर्षों से लड़कर पालता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: ऐसी स्केच आर्ट बनता है ये दिव्यांग, आज तक नहीं देखा होगा ऐसा हुनर; video देखकर मोटिवेट हो रहे लोग

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BABLU MIAH (@siddharthhh2.1)

किसने डाला ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @siddharthhh2.1 नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 39 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा बाबा." ज्यादातर लोगों ने सैड इमोजी और ब्रेक हार्ट के साथ कमेंट्स किए हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediafamily responsibilitiesEmotional

Trending news

जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
;