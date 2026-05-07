19 मिनट वायरल वीडियो के बाद '6 मिनट 39 सेकंड' SCAM! फातिमा जटोई MMS लीक क्लिप पर किया क्लिक तो खाली हो जाएगा बैंक खाता

6 Minute 39 Seconds Viral Video: इंटरनेट की दुनिया में जितनी जल्दी शोहरत मिलती है, उतनी ही तेजी से बदनामी की साजिशें भी रची जाती हैं. पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉक स्टार फातिमा जटोई इन दिनों एक ऐसी ही भयावह डिजिटल साजिश का शिकार हुई हैं. '6 मिनट और 39 सेकंड' के एक कथित वीडियो के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और एक्स पर सनसनी फैलाई जा रही है. लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई वीडियो अस्तित्व में है या यह सिर्फ फातिमा की छवि खराब करने के लिए रचा गया एक 'डिजिटल स्कैम' है? आइए जानते हैं इस वायरल दावे की हकीकत.

6 मिनट 39 सेकंड का रहस्यमयी स्कैम

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही "6 मिनट 39 सेकंड" जैसे कीवर्ड्स पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगे. दावा किया गया कि दुबई में रहने वाली सिंधी मूल की इन्फ्लुएंसर फातिमा जटोई का कोई आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फातिमा की लोकप्रियता को चोट पहुंचाने के लिए किया गया एक सुनियोजित हमला है.

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फातिमा जटोई ने दी सफाई

इन आरोपों और वायरल दावों पर चुप्पी तोड़ते हुए फातिमा जटोई ने अपने लाखों फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो बयान जारी किया. इस दौरान उनकी ईमानदारी के प्रतीक के रूप में बैकग्राउंड में पवित्र कुरान नजर आई. फातिमा ने बड़े ही गंभीर लहजे में कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया है और उनके नाम से जो वीडियो फैलाया जा रहा है, वह पूरी तरह फर्जी और AI द्वारा बनाया गया 'डीपफेक' है. उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दिया.

पाकिस्तान में बढ़ता डीपफेक का खतरा

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार फातिमा जटोई पाकिस्तान में महिला इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ चल रहे डिजिटल हिट जॉब की ताजा शिकार हैं. इससे पहले मैरी उमैर जैसे नाम भी इसी तरह के विवादों में घसीटे जा चुके हैं. इन स्कैमर्स का तरीका बेहद शातिर होता है. वे 6:39 जैसे सटीक टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को लगे कि सबूत असली है. इसके बाद AI सॉफ्टवेयर के जरिए किसी और के वीडियो पर इन्फ्लुएंसर का चेहरा लगा दिया जाता है.

सावधान! लिंक पर क्लिक करना हो सकता है भारी

डिजिटल फैक्ट-चेकर्स और सुरक्षा विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया यूजर्स को सख्त चेतावनी दी है. "फातिमा जटोई लीक" के नाम से फैलाए जा रहे लिंक्स दरअसल 'हनीपॉट' हो सकते हैं. इन लिंक्स पर क्लिक करने से आपके डिवाइस में वायरस आ सकता है, आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है या आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया जा सकता है. ये लिंक्स केवल लोगों की उत्सुकता का फायदा उठाने और उन्हें साइबर अपराध का शिकार बनाने के लिए बनाए गए हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.