पाकिस्तान की एक और MMS Leak ने इंडिया में मचाई सनसनी, लोग क्यों सर्च कर रहे 6 मिनट 39 सेकेंड वाले वीडियो?

Fatima Jatoi 6 Minutes 39 Seconds Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, इंस्टाग्राम और एक्स पर इन दिनों ‘6 मिनट 39 सेकेंड’ नाम का ट्रेंड तेजी से फैल रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो टिकटॉक क्रिएटर फातिमा जटोई से जुड़ा है. इसी नाम से कई पोस्ट, रील्स और लिंक शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें लोग कथित ओरिजिनल फुटेज खोजने की बात कर रहे हैं.

क्या सच में कोई असली वीडियो मौजूद है?

अब तक की जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है कि फातिमा जटोई का कोई असली या ऑरिजिनल वीडियो मौजूद है. कई अनजान और फेक अकाउंट्स निजी वीडियो होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्लिप की पुष्टि नहीं हो सकी है. फैक्ट चेकर्स का कहना है कि यह पूरा मामला अफवाहों पर टिका हुआ है. हालांकि, जी न्यूज भी इस खबर के दावों की पुष्टि नहीं करता है. इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है.

लोग इस वीडियो को इतना क्यों सर्च कर रहे?

इस ट्रेंड की सबसे बड़ी वजह वीडियो की सटीक लंबाई बताई जा रही है. ‘6 मिनट 39 सेकंड’ जैसे सटीक समय ने लोगों की उत्सुकता और शक दोनों बढ़ा दिए हैं. इससे पहले ‘7 मिनट 11 सेकंड’ वाले वायरल MMS ने भी इसी तरह इंटरनेट पर हलचल मचाई थी, और अब उसी पैटर्न पर यह नया ट्रेंड उभर रहा है. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह ट्रेंड एक एंगेजमेंट ट्रैप हो सकता है. कई लिंक ऐसे फर्जी वीडियो प्लेयर पेज पर ले जाते हैं, जहां यूजर्स से फाइल डाउनलोड करने, उम्र वेरिफाई करने या परमिशन देने को कहा जाता है. इन लिंक के जरिए मालवेयर, फिशिंग और डेटा चोरी का खतरा रहता है.

क्या यह AI या डीपफेक का मामला हो सकता है?

जांच में यह भी सामने आया है कि अलग-अलग साइट्स पर वीडियो की कहानी और पहचान बदलती रहती है. कहीं किसी और महिला को फातिमा जटोई बताया जा रहा है, तो कहीं अलग देश का दावा किया जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कंटेंट AI जनरेटेड या डीपफेक हो सकता है, न कि कोई असली वीडियो. फातिमा जटोई ने खुद सामने आकर इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि इंटरनेट पर फैलाया जा रहा ऑडियो-विजुअल कंटेंट फर्जी है और गलत तरीके से उनके नाम से जोड़ा जा रहा है. उनका बयान फैक्ट चेक रिपोर्ट्स से भी मेल खाता है.

यूजर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

साइबर एक्सपर्ट्स और फैक्ट चेकर्स ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही इन्हें शेयर करें. बिना पुष्टि वाले वायरल कंटेंट से दूरी रखना ही डिजिटल सुरक्षा का सबसे सुरक्षित तरीका है. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर हर वायरल चीज सच नहीं होती.