उड़ान से पहले फ्लाइट में हुई गड़बड़ी, शख्स प्लेन के पंखे में चिपकाने लगा टेप; पैसेंजर ने बना लिया Video

फ्लाइट के उड़ने से पहले टेप लगाने लगा शख्स

'टेप' का यूज करने के बाद महिला के अंदर संदेह पैदा हो गया. @myhoneysmacks नाम के एक टिकटॉक यूजर ने ठीक उसी वक्त वीडियो को रिकॉर्ड किया, जब वह स्पिरिट एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार थी. यह वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और 27 अप्रैल को एक यूजर ZeroHedge (@govttrader) द्वारा ट्विटर पर भी शेयर किया गया. कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने आशंका व्यक्त की कि फ्लाइट को तैयार किया जा रहा है और यह खतरनाक हो सकता है. इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में रिपेयर वर्क में जिस सिल्वर टेप का इस्तेमाल किया गया है, वह स्पीड टेप है, जिसे खासतौर पर एविएशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है.

Spirit Airlines repair technician caught taping the plane wings before takeoff...because I'm sure a little tape will hold the plane together. pic.twitter.com/H8axbcizKC

— ZeroHedge (@govttrader) April 26, 2023