Advertisement
trendingNow13117779
Hindi Newsजरा हटकेमौत बनकर खड़ी थी लिफ्ट, पर ढाल बन गई ये नन्ही परी! अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई दो बच्चों की जान

मौत बनकर खड़ी थी लिफ्ट, पर ढाल बन गई ये नन्ही परी! अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई दो बच्चों की जान

सोशल मीडिया पर वायरल एक CCTV वीडियो में एक छोटी बच्ची की बहादुरी ने हर किसी का दिल जीत लिया. लिफ्ट के दरवाजे अचानक बंद होने लगे और अंदर खड़े दो छोटे बच्चे फंसने वाले थे. तभी बाहर खड़ी थोड़ी बड़ी बच्ची ने बिना एक सेकंड गंवाए खुद को ढाल बना लिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत बनकर खड़ी थी लिफ्ट, पर ढाल बन गई ये नन्ही परी! अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई दो बच्चों की जान

कभी-कभी हीरो फिल्मी पर्दे पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक CCTV वीडियो में एक छोटी बच्ची की बहादुरी ने हर किसी का दिल जीत लिया. लिफ्ट के दरवाजे अचानक बंद होने लगे और अंदर खड़े दो छोटे बच्चे फंसने वाले थे. तभी बाहर खड़ी थोड़ी बड़ी बच्ची ने बिना एक सेकंड गंवाए खुद को ढाल बना लिया. उसने अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजे रोक दिए. इस सांस रोक देने वाले पल ने जहां लोगों को उसकी हिम्मत का मुरीद बनाया, वहीं लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

  बच्ची ने दिखाई गजब की सूझबूझ

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटी बच्चियां लिफ्ट के अंदर खड़ी हैं, जबकि उनसे थोड़ी बड़ी एक लड़की बाहर खड़ी होकर बात कर रही होती है. तभी अचानक लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगते हैं. खतरा भांपते ही बड़ी बच्ची तुरंत दरवाजों के बीच खुद को अड़ा देती है. आमतौर पर सेंसर के कारण लिफ्ट के दरवाजे रुक जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. बच्ची पूरी ताकत लगाकर दरवाजे रोकती रहती है ताकि अंदर मौजूद छोटे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल सकें. उसकी फुर्ती ने बड़ा हादसा टाल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थिति गंभीर होती देख आसपास के लोगों का ध्यान इस ओर गया. तुरंत दो महिलाएं वहां पहुंचीं और बच्ची की मदद करने लगीं. जब सेंसर के बावजूद दरवाजे नहीं खुले, तो उन्होंने हाथ और पैरों की मदद से जबरन दरवाजे अलग किए. काफी मशक्कत के बाद दोनों छोटे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जैसे ही बच्चे बाहर आए, लिफ्ट के दरवाजे फिर बंद हो गए. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन जिसने भी वीडियो देखा, उसकी सांसें थम गईं.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने बच्ची की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं,  वहीं कुछ ने लिफ्ट सिस्टम पर सवाल उठाए. एक यूजर ने पूछा कि अवरोध मिलने पर दरवाजे अपने आप क्यों नहीं खुले. दूसरे ने लिफ्ट निर्माता की जवाबदेही तय करने की मांग की. कुछ लोगों ने माता-पिता की लापरवाही का मुद्दा भी उठाया और कहा कि छोटे बच्चों को अकेले लिफ्ट में नहीं भेजना चाहिए. कुल मिलाकर यह घटना बहादुरी के साथ-साथ सुरक्षा इंतजामों की अहमियत भी याद दिलाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

LiftViral News

Trending news

भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा