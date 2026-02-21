मौत बनकर खड़ी थी लिफ्ट, पर ढाल बन गई ये नन्ही परी! अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई दो बच्चों की जान

कभी-कभी हीरो फिल्मी पर्दे पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक CCTV वीडियो में एक छोटी बच्ची की बहादुरी ने हर किसी का दिल जीत लिया. लिफ्ट के दरवाजे अचानक बंद होने लगे और अंदर खड़े दो छोटे बच्चे फंसने वाले थे. तभी बाहर खड़ी थोड़ी बड़ी बच्ची ने बिना एक सेकंड गंवाए खुद को ढाल बना लिया. उसने अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजे रोक दिए. इस सांस रोक देने वाले पल ने जहां लोगों को उसकी हिम्मत का मुरीद बनाया, वहीं लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बच्ची ने दिखाई गजब की सूझबूझ

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटी बच्चियां लिफ्ट के अंदर खड़ी हैं, जबकि उनसे थोड़ी बड़ी एक लड़की बाहर खड़ी होकर बात कर रही होती है. तभी अचानक लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगते हैं. खतरा भांपते ही बड़ी बच्ची तुरंत दरवाजों के बीच खुद को अड़ा देती है. आमतौर पर सेंसर के कारण लिफ्ट के दरवाजे रुक जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. बच्ची पूरी ताकत लगाकर दरवाजे रोकती रहती है ताकि अंदर मौजूद छोटे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल सकें. उसकी फुर्ती ने बड़ा हादसा टाल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थिति गंभीर होती देख आसपास के लोगों का ध्यान इस ओर गया. तुरंत दो महिलाएं वहां पहुंचीं और बच्ची की मदद करने लगीं. जब सेंसर के बावजूद दरवाजे नहीं खुले, तो उन्होंने हाथ और पैरों की मदद से जबरन दरवाजे अलग किए. काफी मशक्कत के बाद दोनों छोटे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जैसे ही बच्चे बाहर आए, लिफ्ट के दरवाजे फिर बंद हो गए. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन जिसने भी वीडियो देखा, उसकी सांसें थम गईं.

THE GIRL SAVED TWO LITTLE GIRLS FROM GETTING STUCK IN THE ELEVATOR pic.twitter.com/L0T02zv6Lp — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 21, 2026

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने बच्ची की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ ने लिफ्ट सिस्टम पर सवाल उठाए. एक यूजर ने पूछा कि अवरोध मिलने पर दरवाजे अपने आप क्यों नहीं खुले. दूसरे ने लिफ्ट निर्माता की जवाबदेही तय करने की मांग की. कुछ लोगों ने माता-पिता की लापरवाही का मुद्दा भी उठाया और कहा कि छोटे बच्चों को अकेले लिफ्ट में नहीं भेजना चाहिए. कुल मिलाकर यह घटना बहादुरी के साथ-साथ सुरक्षा इंतजामों की अहमियत भी याद दिलाती है.