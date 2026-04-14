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Hindi Newsजरा हटकेविदेशी महिला ने पूछा फेवरेट एनिमल, ऑटो वाले के जवाब ने सबको हिला दिया, सिर पकड़कर हंस रहे लोग

विदेशी महिला ने पूछा 'फेवरेट एनिमल', ऑटो वाले के जवाब ने सबको हिला दिया, सिर पकड़कर हंस रहे लोग

Auto Driver Funny Viral Video: श्रीलंका घूमने आई विदेशी महिला ने ऑटो वाले भैया से नॉर्मल बातचीत शुरू कर दी और जब उन्होंने पूछा कि आपको फेवरेट एनिमल कौन सा है. तो ऑटो वाले भैया ने जो जवाब दिया उसे सुन लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:25 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @likeabirdie___
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @likeabirdie___

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर ऑटो ड्राइवर्स के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. कहीं कोई ड्राइवर अपनी दर्द भरी दास्तां बताता नजर आता है तो कहीं वो कोई अपने ऑटो में बैठी सवारी के साथ हंसी मजाक करता नजर आता है. इन दिनों श्रीलंका का एक ऑटो ड्राइवर के साथ विदेशी महिला टूरिस्ट का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो को वायरल होने का कारण है ड्राइवर का कंफ्यूजन वाला जवाब. जी हां, जब विदेशी टूरिस्ट महिला ने ऑटो ड्राइवर से उसका फेवरेट एनिमल पूछा तो उसने ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हंसा दिया. चलिए जानते हैं महिला के सवाल पर ड्राइवर ने अपना फेवरेट एनिमल कौन सा बताया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रीलंका का एक ऑटो ड्राइवर विदेशी महिला को बैठाकर ले जा रहा है. इस दौरान विदेशी महिला ड्राइवर के साथ हल्की-फुल्की बातें करने लगती है. तभी महिला अचानक ड्राइवर से उसका फेवरेट जानवर पूछ लेती है. इस दौरान ड्राइवर तुरंत कहता है चिकन. महिला चिकन सुनकर पहले चौंक जाती है और पूछती है कि चिकन क्यों? इसके बाद वो कहता है कि मुझे चिकन खाना पसंद है. ये सुनने के बाद महिला कहती है कि खाने के लिए नहीं पूछा था और जोर से हंसने लगती है. ये मोमेंट काफी फनी था, दोनों ही जोर से हंसने लगे. 

यह भी पढ़ें: 'दूल्हे का सेहरा सुहाना...', लड़के ने डांस मूव्स और परफेक्ट टाइमिंग से जीती महफिल, तालियों से गूंजा माहौल

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ड्राइवर ने बताया ये एनिमल

इसके बाद जब ड्राइवर को पता चल जाता है कि ये महिला फेवरेट एनिमल डिश या टेस्ट के मामले में नहीं पूछ रही तब ड्राइवर कहता है कि मुझे कुत्ते पसंद हैं. इसके बाद महिला ने पूछा कि क्या आपके पास कुत्ते हैं तो ड्राइवर ने बताया कि उसके पास जर्मन शेफर्ड हैं. इसके बाद महिला ने तंज कसते हुए मजाक किया और पूछा कि लेकिन तुम उसे खाते तो नहीं हो ना?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @likeabirdie___ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 9 लाख से ज्यादा लाइक और 23 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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