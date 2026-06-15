FBI का उद्देश्य इस पूरे शहर को बसाकर साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग को केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रखना है. वे अधिकारियों को असली दुनिया जैसी टेक्नोलॉजी और सिस्टम के साथ काम करने का मौका देते हैं. ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी यह सीखते हैं कि अगर किसी अस्पताल का सिस्टम हैक हो जाए, बिजली व्यवस्था बंद हो जाए, या किसी जरूरी सेवा पर साइबर हमला हो जाए, तो कैसे निपटा जाए. ट्रेनर इस नकली शहर में जानबूझकर साइबर अटैक करते हैं. इसके बाद, ट्रेनी अधिकारियों को तुरंत फैसला लेना होता है कि सिस्टम को कैसे वापस चालू किया जाए और लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए. यह पूरा अभ्यास सुरक्षित माहौल में होता है, जिससे असली इंटरनेट या आम लोगों के सिस्टम पर कोई खतरा नहीं पहुंचता.