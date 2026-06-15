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FBI का अनोखा 'घोस्ट टाउन'! यहां आम इंसानों के कदम रखने पर है पाबंदी, हैकर्स को मिलती है खुली छूट; सच जानकर...

FBI Ghost Town Alabama: अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक नकली शहर बनाया है, जहां कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन यहां हर चीज असली शहर जैसी है. यहां सुरक्षा एजेंटों को असली साइबर हमलों जैसी स्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है और हैकर्स का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:08 PM IST
FBI का अनोखा 'घोस्ट टाउन'! यहां आम इंसानों के कदम रखने पर है पाबंदी, हैकर्स को मिलती है खुली छूट; सच जानकर...
Image Credit: Image credit: youtube/@FBI

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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