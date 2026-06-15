FBI Ghost Town Alabama: आज की दुनिया में तेजी से डिजिटल होते जा रही है, और साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. अब हैकर्स केवल कंप्यूटर या मोबाइल तक सीमित नहीं हैं. वे अस्पताल, बिजली के सिस्टम, सरकारी संस्थानों और बड़ी कंपनियों को भी निशाना बना रहे हैं. ऐसे खतरों से निपटने के लिए FBI ने एक अनोखा कदम उठाया है.
FBI ने अलबामा राज्य के हंट्सविले में एक पूरा नकली शहर बना दिया है. इस शहर में घर, अस्पताल, होटल, पेट्रोल पंप, कोर्ट और बिजली कंपनी हैं. यह किसी आम छोटे अमेरिकी शहर जैसा दिखता है, लेकिन यहां कोई परिवार नहीं रहता. इस शहर का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होता है, जहां अधिकारी असली साइबर हमलों जैसी परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं. यहां सुरक्षा एजेंट असली साइबर हमलों जैसी स्थितियों में ट्रेनिंग लेते हैं और हैकर्स का सामना करने की तैयारी करते हैं.
FBI के इस प्रोजेक्ट का नाम 'काइनेटिक साइबर रेंज' है. यह FBI के कैंपस में बनाया गया है और इसका क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्गफुट है. इस नकली शहर में सब कुछ वैसा ही है, जैसा किसी असली शहर में होता है. यहां घर, होटल, गैस स्टेशन, किराने की दुकान, कोर्ट, अस्पताल और बिजली कंपनी तक मौजूद हैं. इसके अलावा, सड़कें और ट्रैफिक लाइट भी स्थापित की गई हैं, जिससे पूरा माहौल असली शहर जैसा लगता है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां रहने वाले लोग नहीं हैं. यहां साइबर हमलों से लड़ने वाले अधिकारी ट्रेनिंग लेते हैं.
FBI का उद्देश्य इस पूरे शहर को बसाकर साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग को केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रखना है. वे अधिकारियों को असली दुनिया जैसी टेक्नोलॉजी और सिस्टम के साथ काम करने का मौका देते हैं. ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी यह सीखते हैं कि अगर किसी अस्पताल का सिस्टम हैक हो जाए, बिजली व्यवस्था बंद हो जाए, या किसी जरूरी सेवा पर साइबर हमला हो जाए, तो कैसे निपटा जाए. ट्रेनर इस नकली शहर में जानबूझकर साइबर अटैक करते हैं. इसके बाद, ट्रेनी अधिकारियों को तुरंत फैसला लेना होता है कि सिस्टम को कैसे वापस चालू किया जाए और लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए. यह पूरा अभ्यास सुरक्षित माहौल में होता है, जिससे असली इंटरनेट या आम लोगों के सिस्टम पर कोई खतरा नहीं पहुंचता.
दुनिया भर में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बन चुका है. FBI की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में साइबर क्राइम से होने वाला नुकसान लगातार बढ़ रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में साइबर अपराध से होने वाला नुकसान 20.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इसमें करीब 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सबसे बड़ा खतरा रैंसमवेयर हमलों का है. इनमें हैकर्स किसी कंपनी या संस्था के सिस्टम को लॉक कर देते हैं और उसे खोलने के लिए पैसे मांगते हैं. कई बार ऐसे हमले अस्पताल और जरूरी सेवाओं को भी प्रभावित कर देते हैं.
इस साइबर ट्रेनिंग शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां लगे सभी उपकरण असली हैं. यहां वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो किसी असली शहर में देखने को मिलती है. अस्पताल के सिस्टम, बिजली नेटवर्क और अन्य डिजिटल उपकरणों को इस तरह जोड़ा गया है कि अधिकारी असली हालात जैसी प्रैक्टिस कर सकें. इस जगह पर एक बड़ा डेटा सेंटर भी है, जिसमें 200 से ज्यादा फिजिकल सर्वर हैं. अधिकारियों के अनुसार, सर्वर रूम को जानबूझकर ठंडा, छोटा और शोर वाला बनाया गया है, जिससे यह असली जांच के दौरान मिलने वाले माहौल जैसा महसूस होता है.
यह खास साइबर रेंज फरवरी 2025 में शुरू की गई थी. अब तक यहां 1400 से ज्यादा जांच अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. इसमें FBI के अधिकारी ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं. यहां डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर जांच और हैकर्स से जुड़े सबूत जुटाने की ट्रेनिंग दी जाती है. आज के समय में अपराधी भी नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए जांच एजेंसियों को भी उसी स्तर की तैयारी करनी पड़ रही है.
आज की दुनिया में इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं. साइबर हमला अब केवल डेटा चोरी तक सीमित नहीं रह गया है. यह लोगों के डेली रूटीन को भी प्रभावित कर सकता है. FBI का यह नकली शहर इसी खतरे से निपटने की तैयारी का एक हिस्सा है. जहां ज्यादातर लोग इसे खाली शहर समझेंगे, वहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह भविष्य की साइबर लड़ाई का प्रैक्टिस मैदान है.