दोस्ती से अच्छा कुछ नहीं! नहीं चढ़ पा रहा था ऊपर, फिर साथी कछुए ने जो किया देखकर याद आ जाएगा बचपन का दोस्त

Friendship Video: इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता दोस्ती का होता है. दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं. कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जो अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आपको दो कछुओं की दोस्ती देखने को मिलेगी. वीडियो देखकर आपको आपके बचपन का दोस्त याद आ जाएगा.

जिनके पास भी सच्चे दोस्त होते हैं, मुश्किल के समय में उनको दोस्त ही याद आते हैं. जब भी आप मुसीबत में फंसते हैं, सबसे पहले अपने दोस्त को ही याद करते हैं. इस वीडियो में ऐसा ही है. वीडियो में आप देखेंगे कि एक कछुआ मुसीबत में फंसा हुआ है, इसके बाद उसका दोस्त उसकी मदद के लिए आता है और एक पुश देकर उसकी मुसीबत दूर कर देता है. वीडियो को IFS ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ कछुए नदी में पत्थरों के पास अटके हुए हैं. वहीं कुछ कछुए पानी की तेज धार में भी अपना संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं. इसी बीच एक कछुआ पानी की धार तथा पत्थरों की ऊंचाई के बीच खुद को संभाल नहीं पाता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह पानी और पत्थर के बीच अटका हुआ है और बार-बार पत्थर पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करता है. इसी बीच नदी में तैर रहा उसका कछुआ दोस्त उसके पास आता है और उसे अपनी पीठ का सहारा देकर ऊपर चढ़ा देता है. देखें वीडियो-

That small push from your friend is all that matters in life pic.twitter.com/3B7gMt6NmJ

