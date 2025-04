VIDEO: 20 मिनट तक लगा धरती हिल रही! धूल भरे तूफान ने मचाई अफरा-तफरी, लोग बोले- ऐसा पहले कभी नहीं देखा

Delhi-NCR Viral Video: शुक्रवार शाम दिल्ली-NCR में अचानक मौसम ने ऐसा रूप लिया कि लोग सहम गए. करीब 5 बजे के आसपास धूल भरी तेज आंधी और भारी बारिश ने राजधानी के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया. हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई इलाकों में पेड़ उखड़कर गिर गए, होर्डिंग्स और साइन बोर्ड टूटकर जमीन पर आ गिरे और ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गई.

, affecting takeoffs and landings and potentially causing air traffic congestion at delhi airport we are diverted to jaipur after long 4 hrs waiting to land at delhi now waiting in aircraft at jaipur airport for… pic.twitter.com/

April 11, 2025