Cute Video: नहीं देखा होगा हथिनी का ऐसा अंदाज, महिला को जताया बेहिसाब प्यार! वीडियो देखकर इमोशनल हो जाएंगे आप
Cute Video: नहीं देखा होगा हथिनी का ऐसा अंदाज, महिला को जताया बेहिसाब प्यार! वीडियो देखकर इमोशनल हो जाएंगे आप

Cute Video of Elephant and Woman Love: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडियो वायरल होता रहता है. एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर छा रहा है जिसमें महिला और हथिनी के प्यार को देख सकते हैं. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:57 AM IST
Cute Video: नहीं देखा होगा हथिनी का ऐसा अंदाज, महिला को जताया बेहिसाब प्यार! वीडियो देखकर इमोशनल हो जाएंगे आप

Cute Video of Elephant and Woman Love: जानवर और इंसान के बीच के संबंध को बहुत खास माना जाता है. अगर दोनों का साथ एक दूसरे को भा जाए या एक-दूसरे के लिए मन में एक जगह बन जाए तो जग में उससे प्यार रिश्ता कोई नहीं हो सकता है. बेजुबान के दिल में जगह बनाना और उन्हें समझना और समझाना भी आसान नहीं है. वहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बेजुबा जानवर अपने मालिक पर प्यार जताता दिख रहा है. वीडियो इतना प्यार है कि आप भी तारीफ करते रुकेंगे नहीं.

हथिनी और महिला की क्यूट वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हथिनी और महिला के बीच का गहरा रिश्ता देखने को मिलेगा. बड़ी सी हथिनी के पैरों के पास महिला बैठी हुई है और वो गीत गाते हुए दिख रही है जिसे ध्यान से हथिनी सुन रही है और ठीक वैसे प्यार कर रही है जैसे कोई मां अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए करती है. सूंड से महिला पर हथिनी प्यार जताती नजर आ रही है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है.

A post shared by Lek Chailert (@lek_chailert)

सेव एलीफेंट फाउंडेशन के संस्थापक लेक चैलर्ट ने इस वीडियो को शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया- ‘जब भी मैं फ़ा माई के लिए गाती हूँ, वह मुझे गले लगाकर अपने पैरों को धीरे से अपने चारों ओर लपेटकर अपनी सराहना व्यक्त करती है - यह भूलकर कि उसके पैर बहुत भारी हैं! लेकिन उस क्षण में, उसका कोमल हृदय हाथी के भार को भी हल्का महसूस करा देता है.’

आगे लिखा कि ‘मनुष्यों की तरह हाथियों में भी गहरी भावनाएं होती हैं- लेकिन प्रेम, खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करने की उनकी क्षमता वास्तव में असाधारण है. हम हाथियों के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही अधिक हम उनसे प्रेम करने लगते हैं और उनकी प्रशंसा करने लगते हैं.’ इस वीडियो को यूजर्स से खूब प्यार मिल रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया कि दो अनमोल आत्माएं. दूसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘उन दोनों के बीच का बंधन बहुत ही दिल को छू लेने वाला है. फहमाई का पैर सेंग डुएन लेक के घुटने पर, माँ उसे चूम रही हैं... बहुत सारा प्यार है’ तीसरे यूजर ने लिखा- वे हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं. वाकई अद्भुत जानवर. ढेर सारा प्यार.

ये भी पढ़ें- Video: खतरों के खिलाड़ी हैं ये कपल! डेटिंग के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे, देखें वीडियो

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

viralvideo

