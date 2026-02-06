मेरी पत्नी को भी पीरियड्स होते हैं, वो तो काम करती है! मैनेजर की इस बात पर भड़की महिला कर्मचारी, तुरंत दे दिया इस्तीफा

Menstrual Leave: यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने Reddit के r/IndianWorkplace फोरम पर अपनी आपबीती शेयर की. उसने बताया कि हर महीने तेज पीरियड पेन और चक्कर आने की वजह से वह एक दिन की सिक लीव ले रही थी. तीन महीने तक लगातार ऐसा होने पर उसके मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और उसकी मेडिकल स्थिति को हल्के में लेते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिससे यह निजी परेशानी एक ऑफिस विवाद बन गई.

मैनेजर ने क्या कहा?

महिला के मुताबिक, उसने ईमेल में साफ लिखा था कि वह मेडिकल कारणों से छुट्टी ले रही है, फिर भी मैनेजर ने कहा, “मेरी पत्नी को भी पीरियड्स होते हैं, फिर भी वह काम करती है.” जब महिला ने समझाया कि हर इंसान की दर्द सहने की क्षमता अलग होती है और उसके लक्षण बेहद गंभीर हैं, तो जवाब में मैनेजर ने कहा कि उसे बस अपनी पेन टॉलरेंस बढ़ानी चाहिए, जो उसके लिए बेहद अपमानजनक और असंवेदनशील था.

महिला की प्रतिक्रिया क्या रही?

महिला ने इस बातचीत को बताते हुए लिखा कि उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई मैनेजर इतनी बेरुखी से बात कर सकता है. उसने कहा कि जब दर्द और कमजोरी से जूझ रही महिला को समझने की जगह उसे दोषी ठहराया जाए तो यह किसी भी वर्कप्लेस के लिए शर्मनाक है. इस अपमान और मानसिक तनाव के बाद उसने जल्द ही नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया.

सोशल मीडिया पर लोग क्या बोले?

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, हजारों यूजर्स ने मैनेजर के रवैये को बेहद गैर-पेशेवर बताया. कई लोगों ने कहा कि किसी की मेडिकल कंडीशन की तुलना किसी और से करना पूरी तरह गलत है. कुछ यूजर्स ने महिला को सलाह दी कि वह ऑफिस में उत्पीड़न और PoSH जैसे नियमों के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है ताकि ऐसे व्यवहार पर कार्रवाई हो सके. फॉलो-अप पोस्ट में महिला ने बताया कि उसने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई. उसने आरोप लगाया कि जिस कंपनी में उसका मैनेजर अपने पिता के साथ काम करता है, वहां उसे एक वर्क-रिलेटेड कोर्स की फीस उसके फाइनल सेटलमेंट से काटने की बात कही गई, जिससे मामला और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया.

एक यूजर ने सवाल उठाया कि क्या भारतीय वर्कप्लेस महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीरता से लेता है. पीरियड पेन हर महिला के लिए अलग होता है और कई बार यह इतना तेज होता है कि सामान्य काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सहानुभूति और समझ की जगह अगर ताने मिलें तो यह न केवल महिला कर्मचारियों के हक का उल्लंघन है बल्कि टॉक्सिक मैनेजमेंट की भी पहचान है.