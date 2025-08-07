इंसानों से भी ज्यादा वफादार निकला ये जानवर, 20 साल की स्टडी में सामने आई दोस्ती की अनोखी दास्तान!
Advertisement
trendingNow12871089
Hindi Newsजरा हटके

इंसानों से भी ज्यादा वफादार निकला ये जानवर, 20 साल की स्टडी में सामने आई दोस्ती की अनोखी दास्तान!

Female Gorillas: रवांडा में 20 साल की रिसर्च में पाया गया कि मादा गोरिल्ला अपनी पुरानी दोस्तों को सालों बाद भी पहचानती हैं. वे नए समूह में भी उन्हीं से जुड़ती हैं, जिससे सामाजिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंसानों से भी ज्यादा वफादार निकला ये जानवर, 20 साल की स्टडी में सामने आई दोस्ती की अनोखी दास्तान!

Female Gorillas: अगर आप सोचते हैं कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों तक सीमित है, तो ये रिपोर्ट आपकी सोच बदल देगी. अफ्रीकी देश रवांडा के ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में 20 साल चली एक रिसर्च में पता चला है कि मादा माउंटेन गोरिल्ला अपनी पुरानी दोस्तियों को कभी नहीं भूलतीं. जब भी ये किसी नए समूह में जाती हैं तो वहां वे पहले से जानी-पहचानी मादा गोरिल्लाओं को ढूंढती हैं और उनसे दोबारा संबंध बनाती हैं.

पुरानी पहचान बनती है नई शुरुआत की ताकत

स्टडी के मुताबिक, नई ग्रुप में शामिल होने पर गोरिल्ला सबसे निचले स्तर से शुरुआत करती हैं जो काफी मुश्किल अनुभव हो सकता है. ऐसे में कोई जानी-पहचानी मादा गोरिल्ला साथ होती है, इसके साथ भावनात्मक सहारा बन सकती है. वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. रॉबिन मॉरिसन के अनुसार, ये दोस्ती नए समूह में एक तरह की “सिफारिश” का काम भी कर सकती है. यानी अगर किसी जानी-पहचानी मादा ने वो ग्रुप चुना है तो वह ग्रुप या उसका नेतृत्व करने वाला नर सुरक्षित और भरोसेमंद माना जा सकता है.

संबंधों में भी समझदारी दिखाती हैं मादा गोरिल्ला

स्टडी में पाया गया कि मादा गोरिल्लाएं नए समूह चुनते वक्त सिर्फ संबंध नहीं देखतीं, बल्कि ये भी समझती हैं कि किस तरह का संबंध रहा है. वे खासकर उन नर गोरिल्लाओं से दूर रहती हैं जिनके साथ वे पली-बढ़ी हों, ताकि संभावित इनब्रीडिंग (करीबी रिश्तों में प्रजनन) से बचा जा सके. प्रमुख शोधकर्ता विक्टॉयर मार्टिग्नैक के मुताबिक, मादा गोरिल्ला शायद यह मानकर चलती हैं कि जिन नरों के साथ वे बचपन में रही हैं, वे उनके रिश्तेदार हो सकते हैं.

दूरी मायने नहीं रखती

शोध में ये भी सामने आया कि जिन मादा गोरिल्लाओं ने कम से कम 5 साल एक साथ बिताए और बीते 2 सालों में एक-दूसरे को देखा था, वे नए समूहों में सबसे मजबूत भावनात्मक बंधन बनाती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन रिश्तों में भावनात्मक निवेश करना गोरिल्लाओं के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि सामाजिक अलगाव अस्थायी हो सकता है, लेकिन पुराने रिश्ते उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं.

About the Author
author img
शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Female GorillasSocial Bonds

Trending news

30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
;