इंसानों से भी ज्यादा वफादार निकला ये जानवर, 20 साल की स्टडी में सामने आई दोस्ती की अनोखी दास्तान!

Female Gorillas: अगर आप सोचते हैं कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों तक सीमित है, तो ये रिपोर्ट आपकी सोच बदल देगी. अफ्रीकी देश रवांडा के ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में 20 साल चली एक रिसर्च में पता चला है कि मादा माउंटेन गोरिल्ला अपनी पुरानी दोस्तियों को कभी नहीं भूलतीं. जब भी ये किसी नए समूह में जाती हैं तो वहां वे पहले से जानी-पहचानी मादा गोरिल्लाओं को ढूंढती हैं और उनसे दोबारा संबंध बनाती हैं.

पुरानी पहचान बनती है नई शुरुआत की ताकत

स्टडी के मुताबिक, नई ग्रुप में शामिल होने पर गोरिल्ला सबसे निचले स्तर से शुरुआत करती हैं जो काफी मुश्किल अनुभव हो सकता है. ऐसे में कोई जानी-पहचानी मादा गोरिल्ला साथ होती है, इसके साथ भावनात्मक सहारा बन सकती है. वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. रॉबिन मॉरिसन के अनुसार, ये दोस्ती नए समूह में एक तरह की “सिफारिश” का काम भी कर सकती है. यानी अगर किसी जानी-पहचानी मादा ने वो ग्रुप चुना है तो वह ग्रुप या उसका नेतृत्व करने वाला नर सुरक्षित और भरोसेमंद माना जा सकता है.

संबंधों में भी समझदारी दिखाती हैं मादा गोरिल्ला

स्टडी में पाया गया कि मादा गोरिल्लाएं नए समूह चुनते वक्त सिर्फ संबंध नहीं देखतीं, बल्कि ये भी समझती हैं कि किस तरह का संबंध रहा है. वे खासकर उन नर गोरिल्लाओं से दूर रहती हैं जिनके साथ वे पली-बढ़ी हों, ताकि संभावित इनब्रीडिंग (करीबी रिश्तों में प्रजनन) से बचा जा सके. प्रमुख शोधकर्ता विक्टॉयर मार्टिग्नैक के मुताबिक, मादा गोरिल्ला शायद यह मानकर चलती हैं कि जिन नरों के साथ वे बचपन में रही हैं, वे उनके रिश्तेदार हो सकते हैं.

दूरी मायने नहीं रखती

शोध में ये भी सामने आया कि जिन मादा गोरिल्लाओं ने कम से कम 5 साल एक साथ बिताए और बीते 2 सालों में एक-दूसरे को देखा था, वे नए समूहों में सबसे मजबूत भावनात्मक बंधन बनाती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन रिश्तों में भावनात्मक निवेश करना गोरिल्लाओं के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि सामाजिक अलगाव अस्थायी हो सकता है, लेकिन पुराने रिश्ते उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं.