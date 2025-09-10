आंटी ने सड़क पर ऐसे दौड़ाई साइकिल, Video देखकर लोगों ने कहा- ये तो हैवी ड्राइवर
Advertisement
trendingNow12916450
Hindi Newsजरा हटके

आंटी ने सड़क पर ऐसे दौड़ाई साइकिल, Video देखकर लोगों ने कहा- ये तो हैवी ड्राइवर

Cycling Video Viral: एक महिला साड़ी पहनकर ऐसे साइकिल चलाती है कि आसपास खड़े लोगों की हवा टाइट हो जाती है. अब इस वीडियो को देखकर लोग बोल रहे हैं, "उम्र कुछ भी मस्ती जिंदा रहनी चाहिए."

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 10, 2025, 03:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंटी ने सड़क पर ऐसे दौड़ाई साइकिल, Video देखकर लोगों ने कहा- ये तो हैवी ड्राइवर

Viral Video: अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमे आंटी या अंकल की उम्र के लोग बच्चों वाली हरकत करते नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला कुछ इस अंदाज में साइकिल चला रही है. जैसे कोई स्कूल का बच्चा छुट्टी से मस्ती करता हुआ घर आ रहा हो. वीडियो देखने के बाद लोग बोल रहे हैं, "बुढ़ापा हो तो ऐसा हो." 

कैसे साइकिल चला रही ये महिला?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में ये देखा जा सकता है कि साड़ी पहनी एक महिला मस्ती से साइकिल चला रही है. साइकिल को इधर-उधर लहराती है. कभी सड़क के इस तरफ हो जाती है तो कभी दूसरी तरफ चलाने लगती है. इसके अलावा सड़क पर जो लोग आसपास चल रहे हैं वो भी इस महिला को देखकर हैरान रह जाते हैं. ये महिला साइकिल चलाते-चलाते तेजी से किसी भी वाहन या शख्स के करीब से साइकिल निकाल देती है जिससे वो एक पल के लिए डर जाता है.
यह भी पढ़ें: एक पैर से स्टीयरिंग थामा और दूसरे पैर से ब्रेक, बिना हाथों से कैसे गाड़ी दौड़ा रहा ये लड़का

साइकिल से कैसे मारती है कट?
इतना ही नहीं एक बार ये रिक्शा या टैंपो के सामने तेजी से आती है और करीब आते ही तुरंत कट मारकर बच जाती है. साड़ी पहनी इस महिला को देखकर लगता है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई होगी. हालांकि साइकिल चलाते समय रोड पर ऐसी हरकतें करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इस महिला को हैवी ड्राइवर बोल रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by fun (@jetalal_babita)

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
इस वीडियो को @jetalal_babita नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. आपको बता दें कि अब तक इस वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक​ हो चुके हैं. इतना ही नहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा किक्रेट मैच, कई फिट पानी के अंदर खड़ें हैं ये फिल्डर

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमाल के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "स्वैग है आंटी का." तीसरे यूजर ने लिखा, "उम्र ​कुछ भी हो मस्ती जिंदा रहनी चाहिए."
 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

heavy driverCyclingViral Video

Trending news

'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Vice President
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
;