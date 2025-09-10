आंटी ने सड़क पर ऐसे दौड़ाई साइकिल, Video देखकर लोगों ने कहा- ये तो हैवी ड्राइवर

Viral Video: अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमे आंटी या अंकल की उम्र के लोग बच्चों वाली हरकत करते नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला कुछ इस अंदाज में साइकिल चला रही है. जैसे कोई स्कूल का बच्चा छुट्टी से मस्ती करता हुआ घर आ रहा हो. वीडियो देखने के बाद लोग बोल रहे हैं, "बुढ़ापा हो तो ऐसा हो."

कैसे साइकिल चला रही ये महिला?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में ये देखा जा सकता है कि साड़ी पहनी एक महिला मस्ती से साइकिल चला रही है. साइकिल को इधर-उधर लहराती है. कभी सड़क के इस तरफ हो जाती है तो कभी दूसरी तरफ चलाने लगती है. इसके अलावा सड़क पर जो लोग आसपास चल रहे हैं वो भी इस महिला को देखकर हैरान रह जाते हैं. ये महिला साइकिल चलाते-चलाते तेजी से किसी भी वाहन या शख्स के करीब से साइकिल निकाल देती है जिससे वो एक पल के लिए डर जाता है.

साइकिल से कैसे मारती है कट?

इतना ही नहीं एक बार ये रिक्शा या टैंपो के सामने तेजी से आती है और करीब आते ही तुरंत कट मारकर बच जाती है. साड़ी पहनी इस महिला को देखकर लगता है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई होगी. हालांकि साइकिल चलाते समय रोड पर ऐसी हरकतें करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इस महिला को हैवी ड्राइवर बोल रहे हैं.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को @jetalal_babita नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. आपको बता दें कि अब तक इस वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक​ हो चुके हैं. इतना ही नहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमाल के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "स्वैग है आंटी का." तीसरे यूजर ने लिखा, "उम्र ​कुछ भी हो मस्ती जिंदा रहनी चाहिए."



