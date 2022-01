TV डिबेट में बोलने का नहीं मिला मौका तो डांस करने लगी महिला पैनलिस्ट, देखें मजेदार Video

Female Panelist Dance Video: आपने अक्सर टीवी डिबेट के दौरान अलग-अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए सुना होगा. इस दौरान कई प्रवक्ता एंकर पर आरोप लगाते भी सुनाई देते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है. सोशल मीडिया(Social Media) पर लाइव टीवी डिबेट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो काफी मजेदार है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीवी चैनल पर एंकर के अलावा कई सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो किसी मुद्दे पर अपनी-अपनी पार्टी की बात रखते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान एक महिला पैनलिस्ट डांस करने लगती है. महिला पैनलिस्ट का आरोप है कि लाइव डिबेट के दौरान उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था. इसी वजह से उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हरे रंग का कपड़ा पहने एक महिला पैनलिस्ट लाइव डिबेट के दौरान डांस करना शुरू कर देती हैं. इसके अलावा वह अजीबोगरीब चेहरा भी बनाती दिख रही हैं. महिला ऐसा इस वजह से कर रही थीं, जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर जा सके. बताया जा रहा है कि महिला पैनलिस्ट जैसे ही बोलने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें एंकर बोलने नहीं दे रहा था. देखें वीडियो-

See what the participant in green kurti does when not given a fair chance to speak! pic.twitter.com/M58kKkbpxB

— Elizabeth (@Elizatweetz) January 16, 2022