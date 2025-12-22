भाड़ में जाए जॉब, आज मैं रिजाइन देकर आऊंगी... जानें महिला टीचर ने Video बनाकर क्यों कहा ऐसा?

Viral Video: नौकरी के दौरान होने वाले शोषण का ये कोई पहला मामला नहीं है. कई बार बीच-बीच में कर्मचारियों का दुख सामने आता रहता है. इस बार एक टीचर के साथ स्कूल में कैसा व्यवहार किया जाता है और उसे कैसे परेशान किया जाता है, उसका एक उदाहरण सामने आया है. महिला टीचर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. चलिए जानते हैं महिला ने स्कूल मैनेजमेंट पर क्या आरोप लगाए.

"आज छोड़ दूंगी नौकरी"

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक टीचर सड़क पर सेल्फी वीडियो बनाती हुई स्कूल जा रही है और वो कहती है कि आज मैं स्कूल में रिजाइन देकर आऊंगी. इसके बाद वो महिला रोने लगती है और आरोप लगाती है कि स्कूल में उसको परेशान किया जाता है. उसकी गैर मौजूदगी में उसकी क्लास चेक की जाती है. इसके अलावा, टीचर ने अपने साथ हो रहे लैंगिक भेदभाव को भी बताया. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा कि मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं कमजोर हूं, बल्कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि चुप्पी गलत लोगों को बचाती है. इसके बाद वो लिखती है कि जब 'मेल अथॉरिटी' किसी महिला का अपमान करे और इसके खिलाफ कोई स्टेंड ना ले तो ये 'ऑफिस कल्चर' नहीं है ये 'जेंडर डिस्क्रिमिनेशन' है.

मेंटल हेल्थ पर क्या बोली टीचर?

महिला ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि जब हर दिन इसके साथ जीते हो तो ये आपके मेंटल हेल्थ को नष्ट कर देता है. मैंने वर्कप्लेस के बजाय खुद को चुना जिसने जवाबदेही के बजाय आराम को प्राथमिकता दी. इसके अलावा, वीडियो में महिला ने आरोप लगाया कि मुझको बोला जाता है कि मैं कैसी लगती हूं और कैसे बनकर स्कूल जाती हूं. इसके बाद महिला रोते हुए बोली, "मैं बस पकड़ने के लिए चार बजे उठती हूं और आधा घंटा बस स्टॉप पर खड़ी रहती हूं. बस में सीट भी नहीं मिलती, मैं खड़े होकर आई हूं." महिला टीचर के साथ स्कूल में हो रहे इस शोषण ने एक बार फिर वर्कप्लेस में होने वाले शोषण को लेकर बहस छेड़ दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: खुद को मिस्टर इंडिया समझ छिपकर ले रहा था क्लास में एंट्री, मास्टर जी ने ऐसे सेट की फिल्डिंग

किसने पोस्ट किया वीडियो?

महिला टीचर की इस वीडियो को @lifeofswa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्कूल में नौकरी करना कठिन होता है. सभी शिक्षक इस दौर से गुजरते हैं. अगर आप में हिम्मत है तो आप आगे बढ़ते रहेंगे." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "आज बड़े से बड़े स्कूल में टीचर को इसी तरीके से मेंटली हैरेस किया जाता है. ये सच में निराशाजनक है. पता नहीं कब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.