Trending News: बच्चे पैदा करने के लिए नहीं पड़ती नर की जरूरत, अद्भुत है यह मादा शार्क

Animal Reproduction: आमतौर पर हम सभी यही पढ़ते आए हैं कि किसी भी जीव के प्रजजन के लिए या फिर अपनी जैसी अगली पीढ़ी पैदा करने के लिए नर और मादा दोनों की जरूरत होती है लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं. इसके उलट वैज्ञानिकों के सामने एक हैरान करने वाला मामला आया है. अमेरिका में शिकागो के शेड एक्वेरियम में एक जेबरा शार्क ने 2 बच्चों को जन्म दिया जिसमें प्रजजन के लिए उसे नर की जरूरत नहीं पड़ी. इस तरह बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया पार्थोजेनोजेनेसिस कहलाती है. रिसर्चर की मानें तो इस जेब्रा शार्क ने भी बिना किसी नर के साथ प्रजजन क्रिया में हिस्सा लिए बच्चों को जन्म दिया है.

क्या होती है पार्थोजेनोजेनेसिस?

फिश बायोलॉजी जनर्ल की मानें तो पार्थोजेनोजेनेसिस एक ऐसी क्रिया है जब प्रजजन के लिए कोई नर साथी मौजूद नहीं होता है तब भी मादा जीव बच्चों को जन्म दे सकती है. कभी-कभी ऐसा किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है या फिर रिसेसिव जीन की वजह से आई कोई दिक्कत भी इसका कारण बनती है. रिसर्चर ने बताया कि दोनों बेबी शार्क में एक समान एलील पाए गए है. बता दें कि एक समान एलील को होमोजायगस नाम से जाना जाता है. होमोजायगस एलील की मौजूदगी दिखाती है कि ये बेबी शार्क बिना किसी यौन प्रजनन से पैदा हुए हैं. हालांकि ये बच्चे कुछ ही दिन तक जिंदा रहें लेकिन इनका पैदा होना अपने आप में एक अद्भुत घटना है.

This "Miss Independent" Zebra shark doesn't need a mate.

Routine genetic testing has revealed that she reproduced alone despite sharing a tank with healthy males.

The study was published in #JFB (@TheFSBI). Read more in @IFLScience.https://t.co/N3Zp01XSbo

