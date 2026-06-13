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FIFA World Cup के रंग में रंगी 'बत्तख'! मेक्सिको की जर्सी पहनकर सड़कों पर ठुमकती दिखी, स्वैग देख दीवाने हुए फुटबॉल फैंस

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होते ही मैक्सिको में फुटबॉल का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बतख मैक्सिको की फुटबॉल जर्सी पहने सड़क पर घूमती नजर आ रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 13, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:12 PM IST
FIFA World Cup के रंग में रंगी 'बत्तख'! मेक्सिको की जर्सी पहनकर सड़कों पर ठुमकती दिखी, स्वैग देख दीवाने हुए फुटबॉल फैंस
Image Credit: Image credit: x/@ajansJargon

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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