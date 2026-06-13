मैक्सिको में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. वर्ल्ड कप शुरू होते ही सड़कों, बाजारों और घरों में टीम की जर्सी पहने फैंस नजर आने लगे हैं. मैक्सिको की शुरुआती जीत के बाद तो जश्न और भी बढ़ गया है. फैंस ने सड़कों पर डांस किया, गाने गाए और अपनी टीम की जीत का जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें लोगों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है. मैक्सिको और साउथ कोरिया के मैच के बाद दोनों देशों के फैंस ने मिलकर भी जश्न मनाया. इस दौरान मैक्सिको के समर्थकों ने साउथ कोरिया के एक फैन को हवा में उठाकर खुशी जाहिर की. इतना ही नहीं, दोनों देशों के फैंस साथ में मशहूर गंगनम स्टाइल डांस करते भी नजर आए.