FIFA World Cup 2026: फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट FIFA World Cup 2026 शुरू होते ही दुनिया भर में इसका खुमार देखने को मिल रहा है. खासकर मैक्सिको में तो वर्ल्ड कप का जश्न किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा है. यहां लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तरह-तरह के क्रिएटिव तरीके अपना रहे हैं. मैक्सिको सिटी के Estadio Azteca में हुए मुकाबले के बाद पूरे शहर में जश्न का माहौल बन गया.
इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. इस वीडियो में एक बतख मैक्सिको फुटबॉल टीम की जर्सी पहनकर सड़क पर टहलती नजर आ रही है. लोग इस अनोखे फैन को देखकर हैरान भी हैं और जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला और उसका बच्चा सड़क पर चल रहे हैं और उनके पीछे एक पालतू बतख भी चल रही है. खास बात यह है कि बतख ने भी मैक्सिको टीम की छोटी सी फुटबॉल जर्सी पहन रखी है. बतख अपने अंदाज में सड़क पर चलती हुई नजर आती है और आसपास मौजूद लोग उसे देखकर रुक जाते हैं. कई लोगों ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और इस अनोखे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया. सबसे मजेदार बात यह थी कि बतख का मालिक बिल्कुल सामान्य अंदाज में आगे बढ़ रहा है. इसके पीछे उसकी पालतू बतख अपने निराले अंदाज में ठुमक-ठुमक कर चल रही है.
वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं. कई लोगों ने कहा कि मैक्सिको में फुटबॉल का जुनून इतना ज्यादा है कि अब बतख भी टीम को सपोर्ट करने लगी है. एक यूजर ने लिखा कि वर्ल्ड कप अभी शुरू ही हुआ है और माहौल पहले से ही शानदार है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि ऐसा नजारा सिर्फ लैटिन अमेरिकी देशों में ही देखने को मिल सकता है. एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि मैक्सिको की जर्सी पहने बतख अब उनकी पसंदीदा फुटबॉल फैन बन गई है. कई लोगों ने मैक्सिको के लोगों के फुटबॉल प्रेम की तारीफ की.
Meksika formasıyla sokakta dolaşan ördek, sosyal medyada . pic.twitter.com/rrjgxaHIGE
Jargon (@ajansJargon) June 13, 2026
मैक्सिको में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. वर्ल्ड कप शुरू होते ही सड़कों, बाजारों और घरों में टीम की जर्सी पहने फैंस नजर आने लगे हैं. मैक्सिको की शुरुआती जीत के बाद तो जश्न और भी बढ़ गया है. फैंस ने सड़कों पर डांस किया, गाने गाए और अपनी टीम की जीत का जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें लोगों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है. मैक्सिको और साउथ कोरिया के मैच के बाद दोनों देशों के फैंस ने मिलकर भी जश्न मनाया. इस दौरान मैक्सिको के समर्थकों ने साउथ कोरिया के एक फैन को हवा में उठाकर खुशी जाहिर की. इतना ही नहीं, दोनों देशों के फैंस साथ में मशहूर गंगनम स्टाइल डांस करते भी नजर आए.
la fiesta continúa con el Gangnam Style pic.twitter.com/DRgtd9d8RN
Raul Luna (@LunaRaul01) June 12, 2026
फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट सिर्फ एक दूसरे के बीच मुकाबले तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह अलग-अलग देशों के लोगों को जोड़ने का काम भी करते हैं. मैक्सिको की बतख वाला वीडियो भी इसी उत्साह और खुशी का एक छोटा सा उदाहरण है. जहां एक तरफ खिलाड़ी मैदान पर अपनी टीम के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फैंस अपने-अपने अंदाज में समर्थन दिखा रहे हैं. कोई चेहरे पर पेंट लगाकर पहुंच रहा है तो कोई खास कपड़े पहनकर अपनी टीम को चीयर कर रहा है.
मैक्सिको की जर्सी पहने बतख का यह वीडियो भले ही छोटा सा पल हो, लेकिन इसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है. सोशल मीडिया पर ऐसे ही मजेदार और प्यारे वीडियो अक्सर लोगों को हंसाने और जोड़ने का काम करते हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, उम्मीद है कि ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो लोगों को देखने को मिलेंगे. फिलहाल तो मैक्सिको की यह छोटी सी फुटबॉल फैन बतख इंटरनेट पर अपनी अलग पहचान बना रही है.
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