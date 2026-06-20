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भेड़ पगलू से लेकर घर पेंट करवाने तक... अर्जेंटीना फैन्स की दीवानगी देख यकीन नहीं कर पा रहे लोग

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच साउथ एशिया में लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना का क्रेज सातवें आसमान पर है. केरल से लेकर बांग्लादेश तक फैंस के अनोखे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जानिए क्यों इस क्षेत्र में अर्जेंटीना को सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 20, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:08 PM IST
भेड़ पगलू से लेकर घर पेंट करवाने तक... अर्जेंटीना फैन्स की दीवानगी देख यकीन नहीं कर पा रहे लोग

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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