FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच शुरू हो चुका है और इस बार भी साउथ एशिया में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को लेकर एक अलग ही दीवानगी देखने को मिल रही है. हाल ही में अल्जीरिया के खिलाफ मैच में लियोनेल मेसी की शानदार हैट्रिक ने फैंस के जोश को दोगुना कर दिया है. सोशल मीडिया पर भारत और बांग्लादेश के फैंस के ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर खुद अर्जेंटीना के लोग भी हैरान हैं. डिएगो मैराडोना के जमाने से शुरू हुआ यह प्यार आज मेसी के दौर में एक नए मुकाम पर पहुंच गया है.
साउथ एशिया में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की फैन फॉलोइंग आज की नहीं है. यह रिश्ता दशकों पुराना है. जब डिएगो मैराडोना मैदान पर जादू बिखेरते थे, तब से भारत और बांग्लादेश में लोग इस टीम के दीवाने हैं. आज वही विरासत लियोनेल मेसी संभाल रहे हैं. मेसी की लोकप्रियता इस क्षेत्र में किसी बड़े बॉलीवुड या क्रिकेट स्टार से कम नहीं है. हर बीतते दिन के साथ यह दीवानगी कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है.
इस बार वर्ल्ड कप में फैंस का उत्साह तब और बढ़ गया जब मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ मैच में एक जबरदस्त हैट्रिक जड़ दी. मेसी के इस प्रदर्शन ने साउथ एशियन फैंस को जश्न मनाने का एक और बड़ा मौका दे दिया. इसके बाद से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर अर्जेंटीना की टीम और मेसी को लेकर बधाई संदेशों और रील्स की बाढ़ आ गई है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों कई वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो बांग्लादेश के कुश्तिया शहर से सामने आया है. यहां अर्जेंटीना के एक जबरा फैन ने अपनी भेड़ को ही अर्जेंटीना की आइकॉनिक स्काई ब्लू और व्हाइट जर्सी के रंग में रंग दिया. वह शख्स अपनी भेड़ के साथ सड़क पर टहलता हुआ नजर आ रहा है. इस अनोखे वीडियो को इंटरनेट पर फुटबॉल लवर्स काफी पसंद कर रहे हैं.
भारत की बात करें तो केरल को देश का फुटबॉल हब कहा जाता है. केरल से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां एक फुटबॉल प्रेमी ने अपने पूरे आलीशान बंगले को ही अर्जेंटीना की जर्सी के रंगों (नीले और सफेद) से पेंट करवा दिया है. घर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के लोगों के दिल में अर्जेंटीना के लिए कितना सम्मान और प्यार है.
With World Cup fever spreading across Kerala, fans pay the ultimate tribute to Argentina, with a float in the middle of the river in the form of a mini football stadium, with cutouts of the entire Argentina squad, a display of passion that is truly unique to Kerala.#Argentina… pic.twitter.com/u0JDZXRfeB
— Kerala Tourism (@KeralaTourism) June 16, 2026
केरल पर्यटन विभाग के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से भी एक कमाल का वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में फैंस ने नदी के बीचो-बीच एक फ्लोटिंग मिनी फुटबॉल स्टेडियम तैयार किया है. इस तैरते हुए स्टेडियम में अर्जेंटीना की पूरी टीम के बड़े-बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं. केरल टूरिज्म ने इसे फुटबॉल के प्रति एक अनोखा और सच्चा प्यार बताया है. भले ही दुनिया की अन्य बड़ी टीमों जैसे ब्राजील, फ्रांस और पुर्तगाल के भी यहां काफी फैंस हैं, लेकिन जब बात सोशल मीडिया ट्रेंड्स की आती है, तो अर्जेंटीना सबसे आगे नजर आती है.