Norway Fans Viral Video: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. फुटबॉल के इस महाकुंभ में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि फैंस भी लाइमलाइट लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस समय अमेरिका के बोस्टन शहर का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस वीडियो में नॉर्वे के फुटबॉल फैंस ने एक चलती हुई मॉल की सीढ़ी को ही नाव बना डाला और उस पर अपना पारंपरिक 'वाइकिंग रो' डांस करने लगे. फैंस का यह अनोखा अंदाज इंटरनेट पर हर जगह छाया हुआ है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच के लिए नॉर्वे की टीम 28 साल बाद इस टूर्नामेंट में वापसी कर रही है. इस ऐतिहासिक पल को सेलिब्रेट करने के लिए नॉर्वे के हजारों फैंस अमेरिका के बोस्टन शहर पहुंचे हैं. मैच देखने के लिए स्टेडियम जाने के रास्ते में फैंस का एक ग्रुप बोस्टन के एक सबवे या मॉल के एस्केलेटर पर चढ़ गया. सीढ़ियों पर चढ़ते ही इन फैंस का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने चलती हुई सीढ़ी पर ही लाइन लगाकर बैठना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने जो किया, उसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया.
चलती सीढ़ी पर चलाई नाव
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नॉर्वे के फैंस अपनी पारंपरिक 'वाइकिंग रो' स्टाइल में बैठ गए हैं. एक ड्रम की थाप पर सभी फैंस एक साथ आगे और पीछे की तरफ झुक रहे हैं, जैसे वे किसी बड़ी नाव में बैठकर चप्पू चला रहे हों. लाल और नीले रंग की जर्सी पहने इन फैंस का तालमेल इतना गजब का था कि एस्केलेटर पर चलते हुए भी उन्होंने अपना बैलेंस नहीं खोया. वहां से गुजरने वाले अन्य लोग भी फैंस के इस मजेदार और अनोखे अंदाज को देखकर हंसने लगे और अपने फोन में इस पल को कैद करने लगे.
Norway fans just turned a Boston escalator into a Viking longship
Synchronized “Viking Row” on the way to the World Cup.
This is elite-level fandom.
Writer: Valpic.twitter.com/lEPtkuGh2e
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 17, 2026
क्या होता है 'वाइकिंग रो'?
नॉर्वे के इतिहास में वाइकिंग्स (समुद्री योद्धा) का बहुत बड़ा महत्व रहा है. पुराने जमाने में वाइकिंग्स बड़ी नावों में बैठकर लंबी दूरियां तय करते थे. नॉर्वे के फुटबॉल फैंस अपने इसी इतिहास को स्टेडियम में एक उत्सव के रूप में मनाते हैं. वे स्टेडियम की स्टैंड्स में बैठकर एक सुर में चिल्लाते हैं और चप्पू चलाने का नाटक करते हैं. इसे ही 'वाइकिंग रो' कहा जाता है. आइसलैंड के मशहूर 'थंडर क्लैप' की तरह ही नॉर्वे का यह अंदाज भी पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है.
मजेदार माहौल के साथ सुरक्षा पर भी सवाल
सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आते ही व्यूज की बाढ़ आ गई है. ज्यादातर फुटबॉल प्रेमी फैंस के इस फनी मूड और गजब के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि फुटबॉल का असली मजा इसी तरह के दीवाने फैंस से आता है. हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर चिंता भी जताई है. उनका कहना है कि चलती हुई सीढ़ी यानी एस्केलेटर पर इस तरह की हरकत करना खतरनाक साबित हो सकता है. अगर कोई एक फैन भी असंतुलित होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. इसके बावजूद, वीडियो को इंटरनेट पर खूब प्यार मिल रहा है.