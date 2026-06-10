/फीफा वर्ल्ड कप 2026 की भविष्यवाणी! ऑक्टोपस बाबा नहीं, इन जानवरों ने चुन लिया अपना वर्ल्ड कप चैंपियन

Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर फैंस के बीच गजब का उत्साह है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि कुछ अनोखे ज्योतिषियों की भी हो रही है. मेक्सिको के एक चिड़ियाघर से बेहद ही मजेदार और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां रहने वाले जानवर अब यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि फुटबॉल के मैदान में कौन सी टीम बाजी मारेगी और किसकी हार होगी. सोशल मीडिया पर इन जानवरों के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और फुटबॉल फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर इन बेजुबानों ने किस टीम को विजेता चुना है.
फुटबॉल वर्ल्ड कप का रोमांच जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं. इसी बीच मेक्सिको के एक मशहूर चिड़ियाघर में एक बहुत ही अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है. यहां मैच के नतीजों की भविष्यवाणी करने के लिए इंसानों को नहीं बल्कि चिड़ियाघर के जानवरों को काम पर लगाया गया है. ये जानवर अपने ही अंदाज में बता रहे हैं कि अगले मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है. इस अनोखे ड्रामे को देखने के लिए चिड़ियाघर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.
खाने के डिब्बों से तय हो रहा मैच विनर
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जानवर भविष्यवाणी कैसे करते हैं. दरअसल चिड़ियाघर के रखवाले दो अलग-अलग बक्सों या डिब्बों में खाना रखते हैं. इन दोनों डिब्बों पर मैच खेलने वाली दोनों टीमों के झंडे या नाम लिखे होते हैं. इसके बाद जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है. जानवर जिस भी टीम के झंडे वाले डिब्बे के पास जाता है और उसमें से खाना खाता है, उसे ही उस मैच का संभावित विजेता मान लिया जाता है. यह तरीका देखने में जितना मजेदार है, उतना ही दिलचस्प भी है.
Animales de un zoológico se convierten en "oráculos" del Mundial
El zoológico de Guadalajara puso a sus animales en modo futbolero y los invitó a "predecir" los resultados de partidos del Mundial 2026. pic.twitter.com/qDqKOImtPf
— Sepa Más (@Sepa_mass) June 7, 2026
भालू-बंदरों का चला सोशल मीडिया पर जादू
इस भविष्यवाणी में चिड़ियाघर के कई जानवर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भालू, बंदर और कुछ चालाक पक्षी भी शामिल हैं. सोशल मीडिया पर अल्जजीरा ने इनके वीडियो शेयर किए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक भालू बड़े आराम से टहलता हुआ आता है और एक खास देश के झंडे वाले डिब्बे को चुन लेता है. फैंस अब इस भालू की तुलना पुराने जमाने के मशहूर 'पॉल ऑक्टोपस' से करने लगे हैं, जिसने कभी फीफा वर्ल्ड कप में अपनी सटीक भविष्यवाणियों से सबको चौंका दिया था.
यह पहली बार नहीं है जब वर्ल्ड कप के दौरान किसी जानवर से भविष्यवाणी कराई जा रही है, लेकिन मेक्सिको के चिड़ियाघर का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. अब देखना यह होगा कि आने वाले मैचों में इन जानवरों की बातें कितनी सच साबित होती हैं.