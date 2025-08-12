आदमी को बंदरों से पंगा लेना पड़ गया महंगा, WWE के पहलवानों की तरह पहुंचा लड़ने, 10 सेकंड में ही बंदरों ने चटा दी धूल
Monkey Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इन दिनों लोगों के बीच काफी चर्चाओं में आ गया है. दरअसल इस वीडियो में एक लड़का बंदरों को भगाते हुए नजर आ रहा है. जहां वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:43 PM IST
Monkey Viral Video: अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने कई ऐसे वीडियोज भी देखे होंगे, जिन्हें देख आप पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो जाते हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर हंसी-मजाक के अलावा भावुक करने वाले, गुस्सा दिलाने वाले वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं. फिलहाल जो वीडियो सामने आ रहा है, उसमें एक शख्स बंदरों से लड़ता दिख रहा है. पहले उसने खुद को बहुत बहादुर समझा और बंदरों से लड़ने चला गया. हालांकि कुछ ही देर में बंदरों ने उसे सबक सिखा दिया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं.

बंदरों से पंगा लेना पड़ा महंगा
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी जो खुद को बहुत बहादुर और हिम्मत वाला समझ रहा है. वह बंदरों से लड़ने चला गया. शख्स ने पहले एक गली में खड़े होकर बंदरों से छेड़खानी करने की कोशिश की. फिर बंदरों को भगाया और लड़ने की चुनौती दे डाली. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले आदमी ने एक छड़ी उठाकर बंदरों को दौड़ाया और फिर उसके बाद बंदरों ने भी अपनी शक्ति दिखा दी. एक बंदर ने देखते ही देखते पलटवार किया और कुछ ही सेकंड में आदमी के सिर पर कूदकर उसे पटक दिया. इसके बाद आदमी कुछ कर पाता, उससे पहले ही बंदर भाग निकला.

लोगों ने किए जमकर कमेंट्स
सोशल मीडिया पर ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों ने जमकर कमेंट्स भी करना शुरू कर दिया. जहां ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि यह वीडियो @ankitrawal1182 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां एक यूजर ने लिखा- ये वीडियो देख कर आनंद आ गया कितनी बार और देखूं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- नॉकआउट मुकाबला था. एक अन्य यूजर ने लिखा- लगता है बंदर WWE देखते होंगे. कुछ लोग कह रहे हैं कि बंदरों को हल्के में लेना ठीक नहीं है.

