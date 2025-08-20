'मुझे लगा तुम ट्रक मालिक हो', ट्रक ड्राइवर से शादी कर फंसी लड़की! वायरल वीडियो में पति को खूब सुनाई खरी-खोटी
Truck Driver Wife Viral Video: घूमने का शौक पूरा करने के लिए ट्रक ड्राइवर से शादी करने वाली महिला का एक वीडियो फिर से सुर्खियों में आ गया है. हालांकि इस वीडियो में महिला काफी नाराज दिख रही है और अपने ट्रक ड्राइवर पति को गुस्से में बहुत कुछ सुना भी रही है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:20 PM IST
Truck Driver Wife Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रक ड्राइवर उसकी वाइफ का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल महिला ने घूमने के लिए ट्रक ड्राइवर से शादी की थी, लेकिन वो उसे अब कहीं घुमाने ही नहीं ले जाता है. घूमना तो दूर वो उससे महीने में कई-कई दिन तो मिलता भी नहीं है. पत्नी को इस बात का भी डर है कि कहीं उसने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली है. इसी कारण से उसका अपने पति से झगड़ा हो गया. अचानक से झगड़े का वीडियो सामने आने से लोग भी काफी हैरान हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने वीडियो पर जमकर कमेंट्स किए हैं. 

यह भी पढ़ें- "पापा ने घूमने नहीं दिया तो बेटी ने निकाला ये गजब का जुगाड़, ट्रक ड्राइवर से ही कर ली शादी, अब ख्वाहिश हो रही पूरी"

कहीं नहीं घूम पा रही ट्रक ड्राइवर की बीवी
वीडियो में महिला कहती है, 'मुझे लगा था तुम ट्रक मालिक हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ट्रक ड्राइवर हो.' महिला ने आगे कहा, 'हमको पता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हो न. इसलिए दो दिन का बोल कर जाते और चार दिन में आते हो.' वहीं इस पर पति ने कहा, 'मैं महीने में एक-दो बार ही तुम से मिल पाता हूं तो गर्लफ्रेंड से कहां मिल पाउंगा.' महिला बोली की उसी के पास रहते हो ना सारा दिन इसलिए नहीं मिल पाते. उसकी पत्नी खुद ट्रक चलाने की भी जिद करने लग जाती है. कहती है कि यूट्यूब से वीडियो देखकर वह ट्रक चलाना सीख लेगी. वहीं इस दौरान वह वीडियो में यह भी बताती है कि उसका पति उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाता है. इस तरह से वह कई बाते कहती है. हालांकि वायरल वीडियो स्क्रिप्टेड ही लग रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होते ही लोग जमकर कमेंट्स करने लग जाते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगो ने किए कमेंट्स
सोशल मीडिया पर यह वीडियो amrita9166 नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि ट्रक ड्राइवर की बीबी को आया गुस्सा. जहां वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. वहीं वीडियो पर लेकर एक यूजर ने लिखा- भाई साहब एक मौका देना चाहिए. भाभी ने गाड़ी चलाना यूट्यूब से सीखा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- अभी तक का सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा. एक अन्य यूजर ने लिखा- बहुत सही किया आपने भाभी जी. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

;