खेत के बीचों-बीच महिलाओं का 'मल्ल युद्ध'! घूंघट वाली महिला ने दूसरी को पटक-पटककर मारा, लोग बोले- 'संयुक्त राष्ट्र को दखल देनी चाहिए'
खेत के बीचों-बीच महिलाओं का 'मल्ल युद्ध'! घूंघट वाली महिला ने दूसरी को पटक-पटककर मारा, लोग बोले- 'संयुक्त राष्ट्र को दखल देनी चाहिए'

Fight between two Woman: लड़ाई-झगड़ा होना आजकल आम बात है. छोटी-छोटी बातों पर लोग हाथापाई पर उतर आते हैं. जहां सोशल मीडिया पर दो महिलाओं के बीच झगड़ा का एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है. इसमें दो महिलाएं बीच खेत में लड़ती दिख रही हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:07 PM IST
खेत के बीचों-बीच महिलाओं का 'मल्ल युद्ध'! घूंघट वाली महिला ने दूसरी को पटक-पटककर मारा, लोग बोले- 'संयुक्त राष्ट्र को दखल देनी चाहिए'

Two Woman Fight in Field Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है, लेकिन कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल रहा है, जिसमें दो महिलाओं को एक खेत के बीचों-बीच लड़ते हुए देखा जा सकता है. वीडियो देखकर लगता है कि इसे किसी शख्स ने खेत के किनारे खड़े होकर बनाया है और इसमें दो महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई होती दिख रही है. वीडियो वायरल होते ही काफी लोगों ने जमकर कमेंट्स भी करना शुरू कर दिया है. 

महिलाओं के बीच हुआ मल्ल युद्ध
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खेत में दो महिलाएं हैं. दोनों अचानक से किसी बात पर लड़ने लग जाती हैं. जहां एक महिला तो घूंघट में ही है. लड़ाई तुरंत ही हाथापाई में बदल जाती है. वहीं इसके बाद एक महिला दूसरी महिला को नीचे गिरा देती है. ऐसा लग रहा था जैसे दोनों औरतों के बीच मल्ल युद्ध चल रहा हो. कभी घूंघट वाली महिला हावी दिखती है तो कभी बिना घूंघट वाली महिला हावी दिखाई देती है. इसके बाद दोनों महिलाएं खड़ी होती हैं, लेकिन लड़ाई फिर भी खत्म नहीं होती है. हालांकि महिलाओं के बीच झगड़े का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. 

मजेदार कमेंट्स 
सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों ने कई मजेदार कमेंट्स भी करना शुरु कर दिया. बता दें कि यह वीडियो @Shanaya01786 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- पानीपत का तृतीय युद्ध अपने चरम पर है. वहीं वीडियो को काफी संख्या में व्यूज मिले हैं. वायरल वीडियो पर मजाकिया अंदज में एक शख्स ने लिखा- क्या इस युद्ध को रोकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत पड़ सकती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- युद्ध विराम होना चाहिए. अन्यथा ये योद्धा एक दूसरे को खत्म कर लेंगे और दो परिवार खाने को तरस जाएंगे. एक अन्य यूजर ने लिखा- मुझे उम्मीद है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जल्द ही मामले का संज्ञान लेगा.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Fight between two WomanViral Video

