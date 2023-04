साड़ी खरीदने गई दो औरतों में हो गई भयंकर लड़ाई, पसंदीदा कपड़े पर हुई छीना-झपटी; Video वायरल

साड़ी खरीदते वक्त दो औरतों में हो गया भयंकर झगड़ा

पीछे की दो महिलाओं के बीच पसंदीदा साड़ियों को लेकर आपस में बहस शुरू हो गई. बहस कब फिजिकल फाइट में बदल गई, पता ही नहीं चला. दोनों ही महिलाएं बेहद ही गुस्से में दिखाई दी और फिर एक दूसरे से मारपीट करने लगे. पहले महिला ने दूसरी महिला के बाल पकड़े तो दूसरी ने भी तुरंत उसके बालों को पकड़ लिया. इसके बाद जो लोग साड़ी खरीदने आए थे, वो अब इस झगड़े को देखने लगे. दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया. ट्विटर यूजर आर वैद्य द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में साड़ी की खरीदारी करते समय दो महिलाओं को गुस्से में बहस करते देखा गया.

Mysore silk saree yearly sale @Malleshwaram .. two customers fighting over for a saree.RT pic.twitter.com/4io5fiYay0

