Advertisement
trendingNow12986742
Hindi Newsजरा हटके

86 साल का उबर ड्राइवर निकला 1553553750 का मालिक! आखिर क्यों करता है इतनी मेहनत? वजह जानकर भावुक हो जाएंगे आप

86 Year old uber driver: फिजी के 86 वर्षीय उबर ड्राइवर के पास 155 करोड़ रुपये का बिजनेस साम्राज्य है, फिर भी वह रोज गाड़ी चलाता है ताकि भारत की 24 लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठा सके. उसकी सादगी और नेकदिली ने लोगों का दिल जीत लिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

86 साल का उबर ड्राइवर निकला 1553553750 का मालिक! आखिर क्यों करता है इतनी मेहनत? वजह जानकर भावुक हो जाएंगे आप

Uber Driver: कहते हैं असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है. फिजी के 86 साल के बुजुर्ग उबर ड्राइवर ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की मुलाकात ऐसे ड्राइवर से होती है, जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन असल में 1553553750 रुपये (करीब 175 मिलियन डॉलर) के बिजनेस साम्राज्य का मालिक है. हैरानी की बात ये है कि इतनी दौलत होने के बावजूद यह बुजुर्ग रोज़ उबर चलाता है. जब पूछा गया कि आखिर क्यों, तो उसका जवाब सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

 बेटियों की शिक्षा के लिए बन गया ड्राइवर

वीडियो शेयर करने वाले नवल शाह ने बताया कि वह फिजी में उबर बुक कर रहे थे, जब उनकी मुलाकात इस बुजुर्ग ड्राइवर से हुई. बातचीत में उन्होंने बताया कि वे हर दिन गाड़ी इसलिए चलाते हैं ताकि जो पैसा कमाएं, वो भारत में लड़कियों की पढ़ाई में लग सके. बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, “हर राइड से एक और लड़की स्कूल जाती है.” यह सुनकर शाह हैरान रह गए. इतनी बड़ी सोच रखने वाला यह व्यक्ति लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 24 बेटियों की शिक्षा की जिम्मेदारी

बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि पिछले दस सालों से वे हर साल 24 लड़कियों की पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठाते हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपनी तीन बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दी और वे आज ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं. “मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और सफल बनाया. अब चाहता हूं कि और बेटियां भी अपने सपने पूरे करें,” उन्होंने कहा. अपने अनुभव से वे साबित कर रहे हैं कि असली सफलता वही है जो दूसरों को ऊपर उठाने में मिलती है.

 परिवार का बिजनेस, पर दिल समाज के लिए

fallback

ड्राइवर ने बताया कि उनका परिवार 13 ज्वेलरी शॉप्स, 6 रेस्टोरेंट्स और 4 सुपरमार्केट्स का मालिक है. उनका कारोबार 1929 से चल रहा है, जब उनके पिता सिर्फ 5 पाउंड लेकर भारत से फिजी पहुंचे थे. उन्होंने मेहनत से खुद का बिजनेस शुरू किया और परिवार को नई ऊंचाई दी. अब यह बुजुर्ग उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए समाज को लौटाने में यकीन रखता है. लोग सोशल मीडिया पर उसे “रोल मॉडल” और “काइंडनेस का प्रतीक” बता रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nav Shah (@financewithnav)

 सोशल मीडिया पर लोग बोले, “सच्चा हीरो यही है”

नवल शाह के वीडियो पर हजारों कमेंट आए हैं, जिसमें लोग इस 86 वर्षीय व्यक्ति की सादगी और सोच की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “ये है असली अमीरी, जब दौलत होने के बाद भी इंसानियत नहीं छूटती.” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, “वो साबित करता है कि नेकदिली कभी रिटायर नहीं होती.” यह कहानी बताती है कि असली सफलता गाड़ियों या बंगलों से नहीं, बल्कि उन मुस्कुराहटों से मापी जाती है जो आप दूसरों के चेहरे पर लाते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Uber drivernav shah175 million dollar business

Trending news

टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा