86 साल का उबर ड्राइवर निकला 1553553750 का मालिक! आखिर क्यों करता है इतनी मेहनत? वजह जानकर भावुक हो जाएंगे आप

Uber Driver: कहते हैं असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है. फिजी के 86 साल के बुजुर्ग उबर ड्राइवर ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की मुलाकात ऐसे ड्राइवर से होती है, जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन असल में 1553553750 रुपये (करीब 175 मिलियन डॉलर) के बिजनेस साम्राज्य का मालिक है. हैरानी की बात ये है कि इतनी दौलत होने के बावजूद यह बुजुर्ग रोज़ उबर चलाता है. जब पूछा गया कि आखिर क्यों, तो उसका जवाब सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

बेटियों की शिक्षा के लिए बन गया ड्राइवर

वीडियो शेयर करने वाले नवल शाह ने बताया कि वह फिजी में उबर बुक कर रहे थे, जब उनकी मुलाकात इस बुजुर्ग ड्राइवर से हुई. बातचीत में उन्होंने बताया कि वे हर दिन गाड़ी इसलिए चलाते हैं ताकि जो पैसा कमाएं, वो भारत में लड़कियों की पढ़ाई में लग सके. बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, “हर राइड से एक और लड़की स्कूल जाती है.” यह सुनकर शाह हैरान रह गए. इतनी बड़ी सोच रखने वाला यह व्यक्ति लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.

24 बेटियों की शिक्षा की जिम्मेदारी

बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि पिछले दस सालों से वे हर साल 24 लड़कियों की पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठाते हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपनी तीन बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दी और वे आज ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं. “मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और सफल बनाया. अब चाहता हूं कि और बेटियां भी अपने सपने पूरे करें,” उन्होंने कहा. अपने अनुभव से वे साबित कर रहे हैं कि असली सफलता वही है जो दूसरों को ऊपर उठाने में मिलती है.

परिवार का बिजनेस, पर दिल समाज के लिए

ड्राइवर ने बताया कि उनका परिवार 13 ज्वेलरी शॉप्स, 6 रेस्टोरेंट्स और 4 सुपरमार्केट्स का मालिक है. उनका कारोबार 1929 से चल रहा है, जब उनके पिता सिर्फ 5 पाउंड लेकर भारत से फिजी पहुंचे थे. उन्होंने मेहनत से खुद का बिजनेस शुरू किया और परिवार को नई ऊंचाई दी. अब यह बुजुर्ग उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए समाज को लौटाने में यकीन रखता है. लोग सोशल मीडिया पर उसे “रोल मॉडल” और “काइंडनेस का प्रतीक” बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोग बोले, “सच्चा हीरो यही है”

नवल शाह के वीडियो पर हजारों कमेंट आए हैं, जिसमें लोग इस 86 वर्षीय व्यक्ति की सादगी और सोच की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “ये है असली अमीरी, जब दौलत होने के बाद भी इंसानियत नहीं छूटती.” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, “वो साबित करता है कि नेकदिली कभी रिटायर नहीं होती.” यह कहानी बताती है कि असली सफलता गाड़ियों या बंगलों से नहीं, बल्कि उन मुस्कुराहटों से मापी जाती है जो आप दूसरों के चेहरे पर लाते हैं.