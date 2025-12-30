फिल्मों के शौकीन दादाजी ने देखीं 470 फिल्में, देखकर जो किया, वो 52 साल बाद हुआ वायरल

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेफिल्मों के शौकीन दादाजी ने देखीं 470 फिल्में, देखकर जो किया, वो 52 साल बाद हुआ वायरल

Viral News: सोशल मीडिया पर एक दादाजी की 52 साल पुरानी डायरी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने देखी गई 470 फिल्मों का पूरा रिकॉर्ड लिखा था. लोग इसे असली सिनेमा प्रेम की मिसाल बता रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:23 PM IST
लोगों के शौक अजीब भी होते हैं और बेहद खास भी. कोई पुराने सिक्के सहेजता है, कोई खत, तो कोई पुरानी कारों का दीवाना होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक डायरी ने लोगों को भावुक कर दिया है. यह डायरी किसी फिल्म समीक्षक या लेखक की नहीं, बल्कि एक बुज़ुर्ग दादाजी की है, जिन्होंने अपने समय में देखी हर फिल्म का पूरा हिसाब-किताब लिखकर रखा. तारीख, समय और फिल्म का नाम. आज जब लोग मोबाइल ऐप पर फिल्में रेट करते हैं, तब दशकों पहले कागज पर सिनेमा का इतिहास दर्ज करने वाला यह शौक लोगों को हैरान कर रहा है.

 

डायरी में सहेजा सिनेमा का पूरा इतिहास

यह कहानी सामने आई एक ट्विटर यूजर अक्षय की वजह से, जिन्होंने अपने दादाजी की बनाई डायरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. अक्षय ने बताया कि उनके दादाजी पुराने जमाने में थिएटर या घर पर जो भी फिल्म देखते थे, उसे एक रजिस्टर में दर्ज करते थे. इस रजिस्टर में फिल्म देखने की तारीख, फिल्म का नाम और यहां तक कि शो का समय भी लिखा हुआ है. खास बात यह है कि दादाजी सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि अलग-अलग भाषाओं की फिल्में देखते थे. यह डायरी साबित करती है कि उनका सिनेमा के प्रति प्यार सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जुनून था.

 

हिचकॉक से जेम्स बॉन्ड तक, सब कुछ दर्ज

अक्षय ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि उनके दादाजी ने अल्फ्रेड हिचकॉक और जेम्स बॉन्ड जैसी विदेशी फिल्में भी सिनेमाघर में देखी थीं. अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बहुत पहले ही उनके दादाजी ने लेटरबॉक्स्ड का अपना वर्जन बना लिया था. लेटरबॉक्स्ड आज के दौर में सिनेमा प्रेमियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां लोग फिल्मों को रेट करते हैं और रिव्यू लिखते हैं. लेकिन दादाजी ने यह काम तब किया, जब न इंटरनेट था और न मोबाइल. अक्षय ने डायरी के कई और पन्नों की तस्वीरें शेयर कीं, जिससे पता चला कि दादाजी ने कुल 470 फिल्में देखी थीं.

 

सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही डायरी

इस डायरी की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. लोगों ने इसे “असली सिने लवर की पहचान” बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि इस डायरी को संभालकर रखना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ फिल्मों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरे दौर की याद है. किसी ने कहा कि इसे देखकर पुराने जमाने की सिनेमाघरों वाली संस्कृति याद आ गई. कुल मिलाकर, दादाजी का यह अनोखा शौक लोगों को न सिर्फ हैरान कर रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि सिनेमा का प्यार पीढ़ियों और तकनीक से कहीं आगे होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

