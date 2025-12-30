फिल्मों के शौकीन दादाजी ने देखीं 470 फिल्में, देखकर जो किया, वो 52 साल बाद हुआ वायरल

लोगों के शौक अजीब भी होते हैं और बेहद खास भी. कोई पुराने सिक्के सहेजता है, कोई खत, तो कोई पुरानी कारों का दीवाना होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक डायरी ने लोगों को भावुक कर दिया है. यह डायरी किसी फिल्म समीक्षक या लेखक की नहीं, बल्कि एक बुज़ुर्ग दादाजी की है, जिन्होंने अपने समय में देखी हर फिल्म का पूरा हिसाब-किताब लिखकर रखा. तारीख, समय और फिल्म का नाम. आज जब लोग मोबाइल ऐप पर फिल्में रेट करते हैं, तब दशकों पहले कागज पर सिनेमा का इतिहास दर्ज करने वाला यह शौक लोगों को हैरान कर रहा है.

Long long ago, my grandfather has created his own version of Letterboxd to keep record of the movies he had watched. I’m awestruck by the fact that he’s watched Hitchcock and James Bond films in theatres. pic.twitter.com/uiVhk7RqOY Add Zee News as a Preferred Source — Agent Jimikki (@jimikkijackson) February 25, 2023

डायरी में सहेजा सिनेमा का पूरा इतिहास

यह कहानी सामने आई एक ट्विटर यूजर अक्षय की वजह से, जिन्होंने अपने दादाजी की बनाई डायरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. अक्षय ने बताया कि उनके दादाजी पुराने जमाने में थिएटर या घर पर जो भी फिल्म देखते थे, उसे एक रजिस्टर में दर्ज करते थे. इस रजिस्टर में फिल्म देखने की तारीख, फिल्म का नाम और यहां तक कि शो का समय भी लिखा हुआ है. खास बात यह है कि दादाजी सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि अलग-अलग भाषाओं की फिल्में देखते थे. यह डायरी साबित करती है कि उनका सिनेमा के प्रति प्यार सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जुनून था.

This is insane. Apparently, Anbe Vaa (1966) was inspired from Come September (1961) and my grandfather had watched both the films in theatres. https://t.co/jiICmE8aRq pic.twitter.com/s2legfU7yl — Agent Jimikki (@jimikkijackson) February 25, 2023

हिचकॉक से जेम्स बॉन्ड तक, सब कुछ दर्ज

अक्षय ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि उनके दादाजी ने अल्फ्रेड हिचकॉक और जेम्स बॉन्ड जैसी विदेशी फिल्में भी सिनेमाघर में देखी थीं. अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बहुत पहले ही उनके दादाजी ने लेटरबॉक्स्ड का अपना वर्जन बना लिया था. लेटरबॉक्स्ड आज के दौर में सिनेमा प्रेमियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां लोग फिल्मों को रेट करते हैं और रिव्यू लिखते हैं. लेकिन दादाजी ने यह काम तब किया, जब न इंटरनेट था और न मोबाइल. अक्षय ने डायरी के कई और पन्नों की तस्वीरें शेयर कीं, जिससे पता चला कि दादाजी ने कुल 470 फिल्में देखी थीं.

470. Also he had watched the first James Bond movie in theatres. pic.twitter.com/gQNdZwfjKH — Agent Jimikki (@jimikkijackson) February 25, 2023

सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही डायरी

इस डायरी की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. लोगों ने इसे “असली सिने लवर की पहचान” बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि इस डायरी को संभालकर रखना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ फिल्मों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरे दौर की याद है. किसी ने कहा कि इसे देखकर पुराने जमाने की सिनेमाघरों वाली संस्कृति याद आ गई. कुल मिलाकर, दादाजी का यह अनोखा शौक लोगों को न सिर्फ हैरान कर रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि सिनेमा का प्यार पीढ़ियों और तकनीक से कहीं आगे होता है.