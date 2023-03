Optical Illusion: इस तस्वीर में अगर आप 3 नंबर नहीं ढूंढ पाए..तो इंटरनेट चलाना छोड़ दीजिए!

Find The Number Of 3: ऑप्टिकल इल्यूजन की एक नई कड़ी में एक बेहद जबरदस्त तस्वीर वायरल हो रही है. जिसमें आपको एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसके बारे में आप से पूछा जा रहा है. अगर आप इंटरनेट के बादशाह हैं और दिनभर इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं तो आपको इस तस्वीर का जवाब देना होगा. एक यूजर ने लिखा कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, तो आप इंटरनेट यूज करना छोड़ दीजिए.

लोग ढूंढ़-ढूंढ़कर परेशान हो गए

दरअसल, इस तस्वीर में संख्या 9 के अंक दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं इसमें एक नहीं बल्कि 9 के तमाम अंक दिखाई दे रहे हैं. इसमें एक यूजर ने सवाल पूछा है कि इस तस्वीर में 3 का अंक कहां लिखा हुआ है. आपको इसी का जवाब देना है जो आप आसानी से नहीं दे पाएंगे. लोग ढूंढ़-ढूंढ़कर परेशान हो गए हैं लेकिन उनको तीन का अंक नहीं दिख रहा है.

सही जवाब पकड़ पाना मुश्किल है!

अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सामने आई तो एक यूजर ने लोगों को तगड़ा चैलेंज दे दिया कि अगर सब जीनियस अपने आप को मान रहे हैं तो इसका जवाब दें. यह बात सही भी है कि यह एक ऐसा खेल है जो शायद सब खेलना चाहते हैं, लेकिन इस खेलने के लिए बहुत ही दिमाग की जरूरत है. इसी कड़ी में यह तस्वीर भी सामने आई है.

अब सही जवाब भी जान लीजिए

असल में इस तस्वीर की सच्चाई यह है कि जहां 9 लिखा हुआ है वहां पर कहीं भी '3' अंक का जिक्र ही नहीं किया गया है. यानी 3 लिखा ही नहीं गया है. 3 तो वहां लिखा गया है जहां आपसे यह पूछा गया है, यानी उस लाइन में 'Find the 3 in less than 1 minute' जो 3 लिखा गया है वही असली जवाब है. क्योंकि वह भी इसी तस्वीर के अंदर ही है. बाकी आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किसी यूजर के द्वारा 9 का समूह बनाया गया है. उम्मीद है कि आप सही जवाब समझ गए होंगे.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं