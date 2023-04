Optical Illusion: अगर बाज जैसी नजर है तो 7 के बीच छिपे 1 को ढूंढिए, लगभग नामुमकिन है खोज पाना!

Special Illusion: नंबर गेम की एक और शानदार तस्वीर सामने आई है जो ऑप्टिकल इल्यूजन का बेहतरीन उदाहरण बन सकती है. इसमें एक ऐसी जादूगरी दिखाई गई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. इस ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीर में आपको एक ऐसा नंबर ढूंढ कर बताना है जो तमाम अन्य नंबरों के बीच में छिपाया गया है.

असल में इस तस्वीर में 7 की तमाम संख्या लिखी हुई है. इन संख्याओं के बीच आपको 1 संख्या ढूंढ कर बतानी है. यह संख्या नंबर 1 की है. तस्वीर में सिर्फ एक जगह नंबर 1 लिखा हुआ है और आपसे वही पूछा गया है कि वह कहां लिखा गया है. आप कितना भी ढूंढिए आपको एक जगह ही लिखा हुआ नंबर 1 मिलेगा.

तस्वीर की खास बात यह है कि 7 का नंबर ज्यादा लिखा हुआ, यहां तक कि 7 की संख्या सैकड़ों में लिखी हुई है. इन्हीं 7 के बीच आपको 1 नंबर ढूंढकर बताना है. अगर आप जवाब बता ले जाएंगे तो आप रियल जीनियस कहलाएंगे और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको नीचे जवाब दिया जा रहा है.

सच बात यह है कि इस सवाल का जवाब सवाल में ही छिपा हुआ है. जहां 7 नंबर लिखे हुए हैं वहां 1 नंबर नहीं लिखा गया है. 1 नंबर वहीं लिखा हुआ है जहां अंग्रेजी में आपसे सवाल पूछा गया है. यानि इस लाइन में 'Find the 1 in less tahn a minute' आपका जवाब यही कि इसमें जो 1 लिखा गया है, वही सही जवाब है. अब आप समझ सकते हैं कि शब्दों से कैसा खेला गया है.