जुड़वा बच्चों के भी नहीं मिलते फिंगरप्रिंट्स! आखिर कुदरत ने आपकी उंगलियों में क्या रहस्य छुपाया है?

जुड़वा बच्चों के भी नहीं मिलते फिंगरप्रिंट्स! आखिर कुदरत ने आपकी उंगलियों में क्या रहस्य छुपाया है?

क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे क्यों नहीं होते, यहां तक कि जुड़वां भी अलग होते हैं? जानिए उंगलियों के निशान बनने के पीछे का विज्ञान और उनकी अनोखी खासियत.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 20, 2026, 01:56 PM IST
जुड़वा बच्चों के भी नहीं मिलते फिंगरप्रिंट्स! आखिर कुदरत ने आपकी उंगलियों में क्या रहस्य छुपाया है?

Unique Fingerprints: फिंगरप्रिंट हमारी उंगलियों और पैर की उंगलियों की त्वचा पर बने प्राकृतिक उभरे हुए पैटर्न होते हैं. इन उभरी रेखाओं को ‘रिज’ कहा जाता है और इनके बीच की जगह मिलकर अलग-अलग डिजाइन बनाती है. यही पैटर्न हर व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं. खास बात यह है कि ये पैटर्न जीवनभर नहीं बदलते, इसलिए इन्हें पहचान का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है.

क्या ये जिंदगी भर एक जैसे रहते हैं?

फिंगरप्रिंट जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग एक जैसे ही रहते हैं. अगर त्वचा पर हल्की चोट लग भी जाए तो ठीक होने के बाद वही पुराना पैटर्न वापस आ जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि फिंगरप्रिंट त्वचा की ऊपरी परत पर नहीं, बल्कि गहरी परतों में बनते हैं. जब तक त्वचा की अंदरूनी परत को गंभीर नुकसान न पहुंचे, उंगलियों के निशान स्थायी रहते हैं.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

गर्भ में कैसे बनते हैं निशान?

फिंगरप्रिंट का विकास गर्भावस्था के लगभग 10वें हफ्ते से शुरू हो जाता है. जब शिशु मां के गर्भ में बढ़ रहा होता है, तब उसके हाथ आसपास की सतहों और द्रव को छूते रहते हैं. इसी दौरान त्वचा तेजी से विकसित हो रही होती है. हाथों की हलचल, दबाव और विकास की गति मिलकर हर उंगली पर अनोखे रिज पैटर्न बना देते हैं. यही वजह है कि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं.

जुड़वां भी अलग क्यों होते हैं?

यह सवाल सबसे ज्यादा चौंकाता है कि एक जैसे डीएनए वाले जुड़वां बच्चों के फिंगरप्रिंट भी अलग क्यों होते हैं. दरअसल, जीन केवल एक बुनियादी खाका तैयार करते हैं, लेकिन हर छोटी डिटेल को नियंत्रित नहीं करते. गर्भ में बच्चे की स्थिति, ब्लड फ्लो, स्किन का डेवलपमेंट की स्पीड और हलचल जैसे सूक्ष्म कारक अंतिम पैटर्न को प्रभावित करते हैं. यही छोटी-छोटी भिन्नताएं जुड़वां के फिंगरप्रिंट भी अलग बना देती हैं.

कितने तरह के होते हैं पैटर्न?

फिंगरप्रिंट आमतौर पर तीन मुख्य प्रकार के पैटर्न में बांटे जाते हैं- 
लूप: सबसे आम पैटर्न, जिसमें रिज एक तरफ से प्रवेश कर मुड़ते हुए उसी तरफ निकल जाते हैं.
व्हर्ल: गोल या सर्पिल आकृति, जो छोटे भंवर जैसे दिखते हैं.
आर्च: बीच में छोटी पहाड़ी की तरह उभरते हैं और दूसरी ओर ढलान बना लेते हैं.

यह भी पढ़ें: पिटाई करो, बस हड्डी मत तोड़ना... तालिबान के नए कानून ने पूरी दुनिया को हिलाया, महिलाओं के लिए 'नर्क' बना अफगानिस्तान!

अधिकांश लोगों के फिंगरप्रिंट इन पैटर्न्स के मिश्रण से बने होते हैं.

पहचान से बढ़कर क्या काम?

फिंगरप्रिंट सिर्फ पहचान का माध्यम नहीं हैं. ये हमारी पकड़ को भी मजबूत बनाते हैं. उंगलियों की रिज घर्षण पैदा करती हैं, जिससे हम मोबाइल फोन, पेन या कप जैसी चीजें आसानी से पकड़ पाते हैं. साथ ही ये स्पर्श संवेदना को बेहतर बनाते हैं, जिससे हम सतहों की बनावट को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

