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जहां बसने का सपना देखते हैं लोग, उस खुशहाल देश को छोड़ मुंबई आ गया ये परिवार; वजह सुन चौंक जाएंगे आप

फिनलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है. यहां की साफ-सुथरी सड़कें, बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित माहौल और शांत जिंदगी लोगों को खूब आकर्षित करती है. लेकिन इसी देश में आराम से रह रहा एक परिवार अपनी जिंदगी बदलने के लिए हजारों किलोमीटर दूर मुंबई आ पहुंचा. परिवार का कहना है कि वे अपने बच्चों को सिर्फ एक तरह की जिंदगी तक सीमित नहीं रखना चाहते.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 19, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:30 AM IST
जहां बसने का सपना देखते हैं लोग, उस खुशहाल देश को छोड़ मुंबई आ गया ये परिवार; वजह सुन चौंक जाएंगे आप
Image Credit: फिनलैंड को छोड़ मुंबई बसा ये परिवार! Image credit: instagram/@thefindianfamily

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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