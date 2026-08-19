/जहां बसने का सपना देखते हैं लोग, उस खुशहाल देश को छोड़ मुंबई आ गया ये परिवार; वजह सुन चौंक जाएंगे आप

जैसे ही इस परिवार ने मुंबई पहुंचने के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, लोगों की नजर उन पर पड़ गई. वीडियो के कमेंट बॉक्स में बड़ी संख्या में भारतीय यूजर्स ने परिवार का स्वागत किया. कई लोगों ने लिखा कि मुंबई में उनका दिल से स्वागत है. कुछ लोगों ने कहा कि मुंबई के लोग नए लोगों को अपनाने के लिए जाने जाते हैं और परिवार को यहां रहने के दौरान खूब प्यार मिलेगा. कुछ यूजर्स ने परिवार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों को अलग-अलग संस्कृति के बीच बड़ा करने का यह तरीका उन्हें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है. वहीं, कुछ लोगों के लिए यह बात अपने आप में हैरान करने वाली थी कि जिस देश में दुनिया भर के लोग बसने का सपना देखते हैं, वहां रहने वाला परिवार भारत में नई जिंदगी शुरू करने आ गया.