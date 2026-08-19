/जहां बसने का सपना देखते हैं लोग, उस खुशहाल देश को छोड़ मुंबई आ गया ये परिवार; वजह सुन चौंक जाएंगे आप

आमतौर पर जब कोई भारतीय परिवार विदेश जाने की बात करता है तो फिनलैंड जैसे देश का नाम सुनकर लोग कहते हैं कि वहां तो जिंदगी ही बदल जाएगी. लेकिन मुंबई में इन दिनों एक ऐसा परिवार रह रहा है, जिसने इसके ठीक उलट फैसला लिया है.
फिनलैंड से ताल्लुक रखने वाला यह परिवार अब मुंबई को अपना नया घर बनाने की कोशिश कर रहा है. सोशल मीडिया पर यह परिवार 'द फिनडियन फैमिली' के नाम से जाना जाता है. परिवार के भारत आने की कहानी सामने आने के बाद लोग हैरान हैं कि आखिर फिनलैंड जैसी आरामदायक जगह छोड़कर उन्होंने मुंबई को ही क्यों चुना. दरअसल, इसके पीछे सिर्फ घूमने या कुछ दिनों की छुट्टी मनाने की वजह नहीं है. परिवार ने बच्चों की परवरिश और उनकी सोच को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है.
परिवार के सदस्य टोको पेशे से शिक्षक और कंटेंट क्रिएटर हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भारत यात्रा से जुड़े वीडियो शेयर करते हुए बताया कि फिनलैंड में उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी. परिवार को वहां किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं था. आरामदायक जिंदगी, सुविधाएं और सुरक्षित माहौल सब कुछ मौजूद था. इसके बावजूद टोको और उनकी पत्नी जानिका तूनेनैन को लगा कि बच्चों के लिए सिर्फ आरामदायक जिंदगी ही काफी नहीं है. उनका मानना है कि अगर बच्चे हमेशा एक ही माहौल में बड़े होंगे तो उन्हें दुनिया के दूसरे हिस्सों को समझने का मौका कम मिलेगा. वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अलग-अलग लोगों से मिलें, अलग संस्कृति को करीब से देखें और जिंदगी के अलग-अलग रंगों को समझें. यही सोच धीरे-धीरे भारत आने के फैसले में बदल गई.
भारत आने के बाद परिवार ने मुंबई को अपना ठिकाना बनाया है. जुलाई के आखिरी हफ्ते में परिवार मुंबई पहुंचा और यहां पहुंचते ही उन्हें शहर में हो रही बारिश के खास अनुभव से गुजरना पड़ा. जहां कई लोगों के लिए मुंबई की तेज बारिश परेशानी का कारण बनती है, वहीं इस परिवार ने इसे अपने नए सफर का हिस्सा माना. उनके लिए यह भारत में नई जिंदगी की शुरुआत का पहला अनुभव था. परिवार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत पहुंचने की खुशी जाहिर की और लोगों को नमस्ते कहा. इसके साथ उन्होंने लिखा कि अब एक नई जगह को जानने और समझने का रोमांच शुरू हो रहा है.
मुंबई और फिनलैंड की जिंदगी में जमीन-आसमान का फर्क है. फिनलैंड अपने शांत माहौल, कम आबादी वाले इलाकों और व्यवस्थित जिंदगी के लिए जाना जाता है. वहीं, दूसरी तरफ मुंबई लगातार दौड़ता हुआ शहर है. यहां सुबह से ही सड़कों पर लोगों की भीड़, लोकल ट्रेन की रफ्तार, बाजारों की आवाजें, बारिश, ट्रैफिक और अलग-अलग भाषाएं सुनाई देती हैं. यही बदलाव शायद इस परिवार के लिए सबसे बड़ा अनुभव भी है. बच्चों के लिए यह सिर्फ जगह बदलना नहीं है. उन्हें एक बिल्कुल अलग समाज, खान-पान, भाषा, मौसम और लोगों के बीच रहकर बड़ा होने का मौका मिलेगा. टोको और जानिका का मानना है कि बच्चों को दुनिया समझाने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ाना काफी नहीं है. उन्हें अलग जगहों पर रहना और अलग लोगों के साथ समय बिताना भी जरूरी है.
जैसे ही इस परिवार ने मुंबई पहुंचने के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, लोगों की नजर उन पर पड़ गई. वीडियो के कमेंट बॉक्स में बड़ी संख्या में भारतीय यूजर्स ने परिवार का स्वागत किया. कई लोगों ने लिखा कि मुंबई में उनका दिल से स्वागत है. कुछ लोगों ने कहा कि मुंबई के लोग नए लोगों को अपनाने के लिए जाने जाते हैं और परिवार को यहां रहने के दौरान खूब प्यार मिलेगा. कुछ यूजर्स ने परिवार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों को अलग-अलग संस्कृति के बीच बड़ा करने का यह तरीका उन्हें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है. वहीं, कुछ लोगों के लिए यह बात अपने आप में हैरान करने वाली थी कि जिस देश में दुनिया भर के लोग बसने का सपना देखते हैं, वहां रहने वाला परिवार भारत में नई जिंदगी शुरू करने आ गया.
परिवार का यह फैसला सिर्फ फिनलैंड छोड़ने की कहानी नहीं है. यह इस बात का उदाहरण भी है कि हर परिवार के लिए 'अच्छी जिंदगी' का मतलब अलग हो सकता है. किसी के लिए अच्छी जिंदगी का मतलब शांति और सुरक्षा हो सकती है, तो किसी के लिए नए अनुभव, लोगों से जुड़ना और दुनिया को करीब से देखना ज्यादा जरूरी हो सकता है. टोको और जानिका ने अपने बच्चों के लिए दूसरा रास्ता चुना है. अब आने वाले दिनों में उनके बच्चे मुंबई के स्कूल, भारतीय खाना, स्थानीय त्योहार, यहां की भाषा और लोगों के साथ घुलने-मिलने की कोशिश करेंगे. फिनलैंड की शांत और सुविधाजनक जिंदगी छोड़कर मुंबई आने का इस परिवार का फैसला इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने ज्यादा आराम की तलाश में देश नहीं बदला, बल्कि बच्चों को ज्यादा बड़ा अनुभव देने के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ा.