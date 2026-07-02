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न कोई सलाखें, न पुलिस का पहरा! इस जेल में कैदियों के पास होती है अपने कमरे की चाबी, दिनभर शहर में करते हैं काम

दुनिया में जेल का नाम सुनते ही आंखों के सामने ऊंची दीवारें, बंद कमरे, हथियारों से लैस गार्ड और सख्त नियमों की तस्वीर आती है. लेकिन फिनलैंड की ओपन प्रिजन व्यवस्था इस सोच को पूरी तरह बदल देती है. यहां कैदियों को हथकड़ी नहीं लगाई जाती, वे काम पर जा सकते हैं, कार चला सकते हैं और आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 02, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:03 AM IST
न कोई सलाखें, न पुलिस का पहरा! इस जेल में कैदियों के पास होती है अपने कमरे की चाबी, दिनभर शहर में करते हैं काम
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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