/न कोई सलाखें, न पुलिस का पहरा! इस जेल में कैदियों के पास होती है अपने कमरे की चाबी, दिनभर शहर में करते हैं काम

Finland Open Prison: जेल को आमतौर पर ऐसी जगह माना जाता है जहां अपराध करने वाले लोगों को सजा दी जाती है. दुनिया के ज्यादातर देशों में जेलों में कैदियों की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम होते हैं. लेकिन फिनलैंड ने जेल को लेकर एक अलग ही सोच अपना ली है.
यहां कुछ जेल ऐसी हैं, जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वास्तव में जेल हैं. इनमें न तो ऊंची-ऊंची दीवारें हैं, न हर जगह बंदूक लिए गार्ड नजर आते हैं और न ही कैदियों को हर समय बंद रखा जाता है. यहां कैदी काम पर जा सकते हैं, कार चला सकते हैं और आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकते हैं. हालांकि, रात में उन्हें वापस जेल लौटना होता है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाती है.
फिनलैंड की ओपन प्रिजन व्यवस्था दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. आए दिन इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लोग इस जेल के बारे में बात करते रहते हैं क्योंकि यहां कैदियों को समाज से पूरी तरह अलग नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें सामान्य जिंदगी जीने के लिए तैयार किया जाता है.
एक वायरल वीडियो में बताया गया है कि इन जेलों में रहने वाले कैदी दिन के समय बाहर जा सकते हैं. कई कैदी लोकल कंपनियों में नौकरी करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं या अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. कुछ कैदी अपने निजी कामों के लिए शहर भी जा सकते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ कैदियों को कार चलाने की भी अनुमति होती है. वे दिनभर अपने काम या जरूरी चीजों के लिए बाहर रह सकते हैं और शाम या रात तक वापस जेल लौटना होता है.
फिनलैंड की ओपन जेल में कैदियों के साथ व्यवहार का तरीका काफी अलग है. यहां उन्हें अपराधी समझकर हर समय शक की नजर से नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है. इन जेलों में कैदियों को हथकड़ी नहीं पहनाई जाती. उनके रहने के लिए छोटे कमरे होते हैं, जहां वे ज्यादा स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं. यहां का पूरा सिस्टम भरोसे और जिम्मेदारी पर आधारित है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कैदी पूरी तरह आजाद होते हैं. उन्हें जेल के नियमों का पालन करना पड़ता है. अगर कोई कैदी नियम तोड़ता है या भागने की कोशिश करता है तो उसे वापस सामान्य यानी क्लोज्ड जेल में भेज दिया जाता है.
फिनलैंड का मानना है कि सिर्फ सजा देने से अपराध कम नहीं होते. अगर किसी व्यक्ति को समाज से पूरी तरह अलग कर दिया जाए तो उसके अंदर बदलाव आना मुश्किल हो सकता है. इसी सोच के चलते वहां जेलों में सुधार यानी रिहैबिलिटेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. कैदियों को मौका दिया जाता है कि वे अपनी गलतियों से सीखें और बाहर आने के बाद सामान्य जीवन जी सकें. फिनलैंड मानता है कि जेल का असली मकसद किसी इंसान को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाना होना चाहिए.
फिनलैंड की ओपन जेल में कैदियों की दिनचर्या भी आम लोगों जैसी होती है. सुबह उठने के बाद वे नाश्ता करते हैं और फिर अपने काम या ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं. कुछ कैदी फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ दूसरे रोजगार करते हैं और कुछ पढ़ाई करते हैं. दिनभर काम करने के बाद वे शाम को वापस लौटते हैं. कुछ मामलों में कैदियों को परिवार से मिलने और कुछ समय घर जाने की अनुमति भी मिल सकती है. इसका मकसद उन्हें समाज से जुड़े रहने में मदद करना होता है.
फिनलैंड के इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका परिणाम माना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेल से बाहर आने के बाद दोबारा अपराध करने वाले लोगों की संख्या कई देशों की तुलना में कम है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कैदियों को जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें समाज में लौटने के लिए तैयार किया जाता है, तो उनके दोबारा अपराध करने की संभावना कम हो जाती है.
भारत में भी कुछ जगहों पर ओपन जेल की व्यवस्था मौजूद है. यहां अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन फिनलैंड जैसी आजादी आमतौर पर नहीं मिलती. भारत की जेलों में भीड़, सुरक्षा और लंबित मामलों जैसी कई बड़ी चुनौतियां हैं. ऐसे में फिनलैंड का मॉडल पूरी तरह लागू करना आसान नहीं होगा. हालांकि, यह सिस्टम एक बात जरूर दिखाता है कि सिर्फ सख्ती से नहीं, बल्कि भरोसे और सुधार की सोच से भी अपराध कम किए जा सकते हैं.
फिनलैंड की ओपन जेल व्यवस्था को देखने के लिए कई देशों के एक्सपर्ट्स पहुंचते हैं. नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में भी इसी तरह की सुधार आधारित जेल व्यवस्था देखने को मिलती है. हालांकि, हर देश की स्थिति अलग होती है और यह मॉडल हर जगह काम करे, यह जरूरी नहीं है. लेकिन जहां कैदियों को सुधारने का मौका दिया जाता है, वहां यह व्यवस्था एक नई उम्मीद जरूर दिखाती है. फिनलैंड की यह जेल दुनिया को यही संदेश देती है कि कभी-कभी इंसान को बदलने के लिए सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि भरोसा भी जरूरी होता है.
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