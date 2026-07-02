/न कोई सलाखें, न पुलिस का पहरा! इस जेल में कैदियों के पास होती है अपने कमरे की चाबी, दिनभर शहर में करते हैं काम

फिनलैंड की ओपन जेल में कैदियों के साथ व्यवहार का तरीका काफी अलग है. यहां उन्हें अपराधी समझकर हर समय शक की नजर से नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है. इन जेलों में कैदियों को हथकड़ी नहीं पहनाई जाती. उनके रहने के लिए छोटे कमरे होते हैं, जहां वे ज्यादा स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं. यहां का पूरा सिस्टम भरोसे और जिम्मेदारी पर आधारित है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कैदी पूरी तरह आजाद होते हैं. उन्हें जेल के नियमों का पालन करना पड़ता है. अगर कोई कैदी नियम तोड़ता है या भागने की कोशिश करता है तो उसे वापस सामान्य यानी क्लोज्ड जेल में भेज दिया जाता है.