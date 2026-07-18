/Dating Apps का झंझट खत्म, अब सुपरमार्केट में राशन खरीदते-खरीदते मिल रहा सच्चा प्यार! बस हाथ में उठानी होगी एक टोकरी

आज के समय में लोग पार्टनर ढूंढ़ने के लिए ज्यादातर डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. लेकिन फिनलैंड के कुछ सुपरमार्केट ने सिंगल लोगों को मिलाने का ऐसा तरीका निकाला है, जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है. वहां इसे 'सिंकू कोरी' यानी 'सिंगल शॉपिंग बास्केट' के नाम से जाना जाता है.
यहां शॉपिंग करने आने वाले लोग अगर गुलाबी रंग की एक खास बास्केट उठाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वे सिंगल हैं और अगर कोई उनसे बात करना चाहे, तो उसका स्वागत है. यानी सुपरमार्केट में किराने का सामान खरीदते-खरीदते शायद किसी की लव स्टोरी भी शुरू हो सकती है. इस अनोखे आइडिया का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर रोया फॉक्स ने किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह फिनलैंड के एक सुपरमार्केट में मौजूद गुलाबी बास्केट दिखाती हैं. वीडियो में वह बताती हैं कि इस बास्केट पर फिनिश भाषा में 'सिंकू कोरी' लिखा होता है. इसका मतलब होता है 'सिंगल बास्केट'. रोया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर आप किराने की दुकान में अपना जीवनसाथी ढूंढ़ना चाहते हैं, तो बस यह गुलाबी टोकरी उठाइए और शॉपिंग शुरू कर दीजिए.
फिनलैंड के कुछ सुपरमार्केट ने यह पहल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं शुरू की. इसका मकसद ऐसे लोगों को एक सामान्य और सुरक्षित माहौल देना था, जो नए लोगों से मिलना चाहते हैं. डेटिंग ऐप्स पर बातचीत शुरू करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. वहीं बार या क्लब जैसी जगहें भी हर व्यक्ति को पसंद नहीं आतीं. ऐसे में सुपरमार्केट जैसी रोजमर्रा की जगहों पर लोगों को बातचीत का मौका देने के लिए यह अनोखा आइडिया शुरू किया गया. हालांकि, यह सुविधा पूरे फिनलैंड में नहीं है. केवल कुछ चुनिंदा स्टोर्स ने ही इसे अपनाया है.
यह कोई ऑफिशियल डेटिंग सर्विस नहीं है. न ही इसमें किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. अगर कोई ग्राहक अपनी इच्छा से गुलाबी बास्केट उठाता है, तो दूसरे लोगों को यह समझना होता है कि उससे बातचीत की जा सकती है. इसके बाद अगर दोनों लोग चाहें, तो बातचीत शुरू कर सकते हैं. इसमें किसी पर भी कोई दबाव नहीं होता. यह पूरा सिस्टम सिर्फ लोगों की इच्छा और सहज बातचीत पर काम करता है.
दिलचस्प बात यह है कि फिनलैंड में हमेशा गुलाबी बास्केट ही इस्तेमाल नहीं हुई. इससे पहले कुछ जगहों पर ऑरेंज और येलो रंग की बास्केट भी इस्तेमाल की जा चुकी हैं. समय के साथ रंग तो जरूर बदलते रहे, लेकिन मकसद वही रहा. सिंगल लोगों को बिना किसी झिझक के एक-दूसरे से मिलने का मौका देना.
आज के समय में ज्यादातर लोग मोबाइल ऐप्स के जरिए नए लोगों से जुड़ते हैं. लेकिन वहां अक्सर फेक प्रोफाइल, लंबी चैट और कई तरह की परेशानियां भी सामने आती हैं. इसके मुकाबले सुपरमार्केट वाला यह तरीका थोड़ा अलग है. यहां सामने वाला व्यक्ति आपके सामने ही मौजूद होता है. अगर बातचीत अच्छी लगे, तो दोस्ती आगे बढ़ सकती है और अगर बात न बने, तो दोनों अपनी-अपनी शॉपिंग करके घर लौट सकते हैं. यानी पूरा मामला बिल्कुल सामान्य माहौल वाला होता है.
रोया फॉक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा कि सबसे बड़ा डर तो यह होगा कि पूरी शॉपिंग गुलाबी टोकरी लेकर कर ली और किसी ने बात ही नहीं की. एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि अब ऐसी टोकरी भी होनी चाहिए, जो साफ बता दे कि कृपया मुझसे बात मत कीजिए. कई लोगों ने इस आइडिया को काफी दिलचस्प बताया और कहा कि डेटिंग ऐप्स से बेहतर यह तरीका है.
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट दूसरे देशों में भी शुरू किया जा सकता है. कुछ यूजर्स का मानना है कि बड़े शहरों में, जहां लोग अकेलापन महसूस करते हैं, वहां यह तरीका नए लोगों से मिलने का अच्छा जरिया बन सकता है. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि हर देश की सामाजिक संस्कृति अलग होती है, इसलिए हर जगह यह आइडिया सफल हो, ऐसा जरूरी नहीं है.
टेक्नोलॉजी के इस दौर में रिश्ते बनाने के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं. कभी लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए मिलते थे, फिर डेटिंग वेबसाइट्स आईं और अब मोबाइल ऐप्स का दौर है. ऐसे समय में फिनलैंड का यह 'सिंगल बास्केट' कॉन्सेप्ट दिखाता है कि लोग अब भी आम जिंदगी की छोटी-छोटी मुलाकातों को महत्व देना चाहते हैं. हो सकता है कि किराने की दुकान में शुरू हुई एक छोटी-सी बातचीत किसी की जिंदगी बदल दे. शायद यही वजह है कि यह अनोखा आइडिया दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.
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