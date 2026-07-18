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Dating Apps का झंझट खत्म, अब सुपरमार्केट में राशन खरीदते-खरीदते मिल रहा सच्चा प्यार! बस हाथ में उठानी होगी एक टोकरी

डेटिंग ऐप्स के दौर में फिनलैंड के कुछ सुपरमार्केट एक अलग ही तरीका अपना रहे हैं. यहां अगर कोई ग्राहक गुलाबी रंग की शॉपिंग बास्केट उठाता है, तो यह इशारा माना जाता है कि वह सिंगल है और नए लोगों से बातचीत करने में दिलचस्पी रखता है. सोशल मीडिया पर इस अनोखे कॉन्सेप्ट का वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:27 AM IST
Dating Apps का झंझट खत्म, अब सुपरमार्केट में राशन खरीदते-खरीदते मिल रहा सच्चा प्यार! बस हाथ में उठानी होगी एक टोकरी
Image Credit: Image credit: instagram/@royaventurera

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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