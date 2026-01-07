Advertisement
इस आइलैंड पर जाती हैं सिर्फ लड़कियां, पुरुष पास आने की हिम्मत भी नहीं करते! इतने सख्त नियम क्यों?

इस आइलैंड पर जाती हैं सिर्फ लड़कियां, पुरुष पास आने की हिम्मत भी नहीं करते! इतने सख्त नियम क्यों?

Finland SuperShe Island: फिनलैंड के बाल्टिक सागर में मौजूद सुपरशी आइलैंड दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पुरुषों की एंट्री पूरी तरह बैन है. जानिए इस महिलाओं के लिए बने खास आइलैंड का कॉन्सेप्ट, नियम और इसकी बढ़ती लोकप्रियता.

 

Jan 07, 2026
इस आइलैंड पर जाती हैं सिर्फ लड़कियां, पुरुष पास आने की हिम्मत भी नहीं करते! इतने सख्त नियम क्यों?

Finland SuperShe Island: फिनलैंड के बाल्टिक सागर में बसा सुपरशी आइलैंड कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है. यह एक प्राइवेट आइलैंड है, जहां पुरुषों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. यह जगह खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाई गई है, ताकि वे रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर खुद के साथ समय बिता सकें और मानसिक रूप से रीसेट हो सकें. सुपरशी आइलैंड फिनलैंड के दक्षिणी तट के पास रासेपोरी इलाके में स्थित है और हेलसिंकी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है. 8.4 एकड़ में फैला यह आइलैंड प्राकृतिक रूप से लगभग छुआ नहीं गया लगता है. चट्टानी किनारे, शांत पानी, खुले आसमान और घने जंगल इसे एक परफेक्ट रिट्रीट बनाते हैं.

महिलाओं के लिए पुरुषों की एंट्री बैन क्यों?

इस आइलैंड का सबसे सख्त और चर्चित नियम है कि यहां पुरुषों को आने की अनुमति नहीं है. इसे भेदभाव नहीं बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश बताया जाता है, जहां महिलाएं बिना किसी दबाव या नजरों के खुद को आज़ाद महसूस कर सकें. यहां आने वाली महिलाओं का कहना है कि यह माहौल उन्हें ज्यादा सहज और भावनात्मक रूप से खुला बनाता है.

सुपरशी आइलैंड की शुरुआत किसने और क्यों की?

इस अनोखे आइलैंड की स्थापना टेक इंडस्ट्री की पूर्व सीईओ क्रिस्टिना रोथ ने की थी. फिनलैंड की प्राकृतिक खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्होंने एक ऐसी जगह की कल्पना की, जहां महिलाएं सामाजिक अपेक्षाओं से दूर खुद से जुड़ सकें. आइलैंड का हर कोना इसी सोच को दर्शाता है. सुपरशी आइलैंड पर एक समय में सिर्फ आठ महिलाओं को ही ठहरने की अनुमति दी जाती है. यह लिमिट जानबूझकर रखी गई है ताकि भीड़ न हो और हर महिला को निजता और व्यक्तिगत स्पेस मिल सके. यहां कोई लग्जरी भीड़ नहीं, बल्कि शांति और सुकून है.

यहां ठहरने की व्यवस्था कैसी है?

आइलैंड पर लकड़ी से बने कॉटेज और मिनिमलिस्ट विला हैं, जो नॉर्डिक डिजाइन से प्रेरित हैं. बड़ी खिड़कियां, सादगी और नेचुरल मटीरियल का इस्तेमाल इस जगह को प्रकृति के और करीब लाता है. यहां की लग्ज़री दिखावे वाली नहीं बल्कि शांत और सुकून देने वाली है. यहां वेलनेस कोई ऐड-ऑन नहीं बल्कि पूरी सोच का हिस्सा है. योग, मेडिटेशन, जंगल में वॉक, कयाकिंग और फिनिश सॉना जैसे अनुभव यहां आम हैं. कोई तय शेड्यूल नहीं होता, महिलाएं अपनी जरूरत के हिसाब से दिन बिताती हैं.

यहां का खाना और माहौल कैसा?

यहां का खाना लोकल और मौसमी चीजों से तैयार किया जाता है. साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन इस रिट्रीट का अहम हिस्सा है. दुनियाभर से आने वाली महिलाएं यहां प्रोफेशनल पहचान छोड़कर एक ग्लोबल सिस्टरहुड का हिस्सा बन जाती हैं. सुपरशी आइलैंड सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि खुद को रोककर सांस लेने का मौका देता है. यहां न डिजिटल शोर है और न सामाजिक दिखावा. यही वजह है कि यह आइलैंड आज दुनिया की सबसे अनोखी और चर्चित महिलाओं की रिट्रीट बन चुका है.

