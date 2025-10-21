Advertisement
कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

World Happiness Report: लगातार 8वीं बार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है. जानिए आखिर फिनलैंड के लोगों की इस खुशी का असली राज क्या है. क्या वजह है कि वहां के लोग तनावमुक्त, आत्मनिर्भर और जीवन से इतने संतुष्ट हैं?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:29 AM IST
Happiest Country In The World: लगातार आठवें साल फिनलैंड ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है. यहां के लोगों का लाइफ सैटिसफैक्शन स्कोर 7.741 दर्ज हुआ जो बाकी देशों से कहीं आगे है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस देश के लोग इतने खुश क्यों हैं? जवाब छिपा है वहां की लाइफस्टाइल, कल्चर और सोच में.

क्या सॉना ही है फिनलैंड की खुशी का असली रहस्य?

फिनलैंड में सॉना सिर्फ नहाने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के बीच गहरी सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है. यहां औसतन हर व्यक्ति पर तीन सॉना मौजूद हैं. दिलचस्प बात यह है कि यहां नग्न होकर सॉना में बैठना आम बात है, जिसे शर्म नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक माना जाता है. कई बार यहां बिजनेस डील्स और डिप्लोमैटिक मीटिंग्स भी सॉना के अंदर होती हैं. फिनलैंड में एक मशहूर कहावत है, “जो सॉना में होता है, वहीं रह जाता है.”

क्या खुलापन और भावनात्मक संतुलन भी हैं खुशी की चाबी?

फिनिश संस्कृति में पारदर्शिता और समानता का भाव गहराई से जुड़ा है. यहां मिक्स-जेंडर सॉना आम बात है, जहां लोग स्वाभाविक रूप से खुलकर बातचीत करते हैं. पर्यावरण मंत्री सारा वराला के अनुसार, “सॉना हमें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है, और यही असली खुशी की जड़ है.”

कैसे फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली बच्चों को बनाती है तनावमुक्त?

फिनलैंड में बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि सीखने के आनंद के लिए प्रेरित किया जाता है. यहां के छात्र दूसरे देशों की तुलना में कम घंटे स्कूल में बिताते हैं और बहुत कम होमवर्क करते हैं. फिर भी उनकी परफॉर्मेंस टॉप रहती है. यहां 93% स्टूडेंट हाई स्कूल ग्रेजुएट होते हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा सिर्फ 76% है. हर शिक्षक के पास मास्टर डिग्री होती है और क्लास साइज छोटा होता है, ताकि हर बच्चे को पर्सनल ध्यान मिल सके.

क्या वर्क-लाइफ बैलेंस से आती है असली खुशी?

फिनलैंड में काम और निजी जीवन का संतुलन बेहद अहम है. यहां का काम का समय सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रहता है. हर कर्मचारी को महीने में 2.5 छुट्टियां यानी साल में करीब 5 हफ्ते का वेतन सहित अवकाश मिलता है. इस बैलेंस्ड लाइफ का उद्देश्य साफ है, “काम भी करो, लेकिन जीवन का आनंद लेना मत भूलो.”

क्या बाकी दुनिया फिनलैंड से कुछ सीख सकती है?

फिनलैंड ने साबित किया है कि असली खुशी पैसे या भौतिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि समझ, संतुलन और समाज के विश्वास से आती है. शायद यही कारण है कि यह छोटा-सा देश लगातार आठ साल से दुनिया की मुस्कान का प्रतीक बना हुआ है.

