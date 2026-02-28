दूसरे को नौकरी दे रहा था कर्मचारी, बीच इंटरव्यू में ही कंपनी ने उसे थमाया 'पिंक स्लिप'; 4000 लोगों की नौकरी खा गया AI

टेक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से नौकरियों की तस्वीर भी बदल रही है. लेकिन किसी कर्मचारी को अपनी नौकरी जाने की खबर उस वक्त मिले, जब वह खुद किसी और को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू ले रहा हो, ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फिनटेक कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच एक कर्मचारी को बीच इंटरव्यू में ही ‘पिंक स्लिप’ मिल गई. इस घटना ने AI के बढ़ते असर और नौकरी की अनिश्चितता पर नई बहस छेड़ दी है.

AI बदलाव के बीच बड़ी छंटनी का ऐलान

फिनटेक कंपनी Block ने हाल ही में टेक सेक्टर की बड़ी छंटनियों में से एक का ऐलान किया. कंपनी ने पुष्टि की कि करीब 4000 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी. कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी ने साफ कहा कि यह फैसला AI आधारित बदलावों के कारण लिया गया है. उनके मुताबिक कंपनी अपने ऑपरेशन को नए तरीके से ढाल रही है, जहां स्मार्ट ऑटोमेशन और छोटी टीमें ज्यादा प्रभावी मानी जा रही हैं. इस घोषणा के बाद टेक इंडस्ट्री में हलचल मच गई और AI के कारण नौकरियों पर खतरे की चर्चा तेज हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरव्यू लेते-लेते मिली अपनी छंटनी की खबर

इस फैसले का सबसे मानवीय और चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया, जब डेटा एनालिस्ट इवान उरेना-वाल्डेस को अपनी नौकरी जाने की खबर मिली. उन्होंने बताया कि वह कंपनी के लिए एक उम्मीदवार का इंटरव्यू ले रहे थे, तभी सीईओ का ईमेल आया. शुरुआत में उन्हें पता ही नहीं चला कि बड़े स्तर पर लेऑफ हो रहा है. बाद में एक सहकर्मी के मैसेज से उन्हें शक हुआ. यह पल उनके लिए बेहद अजीब और अविश्वसनीय था, क्योंकि वह खुद हायरिंग प्रक्रिया का हिस्सा थे.

मैं ही लेऑफ हो गया

स्थिति तब और असहज हो गई, जब उरेना-वाल्डेस को इंटरव्यू के बीच ही उम्मीदवार को बताना पड़ा कि उन्हें अभी-अभी नौकरी से निकाल दिया गया है. उन्होंने उम्मीदवार से कहा कि अब वह इंटरव्यू फीडबैक पूरा नहीं कर पाएंगे और आगे की प्रक्रिया के लिए रिक्रूटर से संपर्क करें. घर के इकलौते कमाने वाले होने के कारण यह खबर उनके लिए काफी तनावपूर्ण रही. उन्होंने यह भी कहा कि उनके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं थी और वह उस समय दो बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे.