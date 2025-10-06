वो फायरवर्क शो जिसे देखने हजारों लोग आए थे... पर कुछ ही मिनटों में सब जान बचाने को क्यों भागे?

Drone Firework Accident: चीन के हुनान प्रांत के लियूयांग शहर में आयोजित एक भव्य ड्रोन और फायरवर्क शो, जिसे “अक्टूबर: द साउंड ऑफ ब्लूमिंग फ्लॉवर्स” कहा गया, देखते ही देखते दहशत में बदल गया. ये शो जमीन और पानी के ऊपर 3D विजुअल स्पेक्टेकल के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन अचानक आतिशबाजी में खराबी आने से जलते हुए टुकड़े नीचे गिरने लगे. लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

क्या हुआ था शो के दौरान?

घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें दर्शक डर के मारे भागते दिखे. कई लोग कुर्सियों से खुद को बचाते नजर आए क्योंकि जलती चिंगारियां आसमान से बरस रही थीं. शो का रोमांच कुछ ही पलों में अफरातफरी में बदल गया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अधिकारियों ने तुरंत एक मील का सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके. लियूयांग संस्कृति और पर्यटन ब्यूरो ने बताया कि ड्राई मौसम की वजह से आतिशबाजी के फेल होने की संभावना बढ़ी थी. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली. फायरफाइटिंग टीमें मौके पर तैनात कर दी गईं ताकि किसी बड़ी आग को रोका जा सके.

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

इंटरनेट पर लोगों ने इस हादसे को मानव निर्मित आपदा बताया. एक यूजर ने लिखा, “ये खूबसूरत होना चाहिए था, पर लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया हो.” दूसरे ने टिप्पणी की, “ऐसे फायरवर्क्स लोगों के सिर के ऊपर करना पागलपन है, इन्हें केवल पानी के ऊपर ही करना चाहिए.” किसी ने मजाक में कहा, “अब तो फायरप्रूफ छतरियां बिकेंगी.”

Drone fireworks show fails in China Sparks falls on spectators, no injuries reportedpic.twitter.com/Mx4wDwAvsd — Frontalforce (@FrontalForce) October 4, 2025

क्या ये शहर पहले भी कर चुका है ऐसे शो?

लियूयांग शहर आतिशबाज़ी की राजधानी कहा जाता है. यहां हर साल लाखों लोग ऐसे शो देखने आते हैं. जनवरी में ही चाइना डेली ने रिपोर्ट किया था कि नए साल के उत्सव के लिए करीब 1.6 लाख लोग इस शहर पहुंचे थे. लेकिन इस बार का शो एक यादगार तमाशा नहीं, बल्कि डर का सबक बन गया. जब तकनीक और कला का संतुलन बिगड़ता है, तो सौंदर्य भी आपदा बन सकता है.

