भीषण गर्मी के बीच खुशियों की ठंडक, पहली बार आया AC तो मां ने लगाया टीका! इंटरनेट पर छाई मिडिल क्लास की खुशी

उत्तर भारत में सूरज ने आग उगलनी शुरू कर दी है. लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है. ऐसे में घरों में ठंडक सिर्फ राहत का मसला नहीं है, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है. बिना AC के रहना आसान नहीं है. लेकिन हर किसी के लिए AC खरीदना भी आसान नहीं है. खासतौर से मिडिल क्लास फैमली के लिए AC खरीदना किसी सपना पूरा होने से कम नहीं होता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो मिडिल क्लास फैमिली में के घर आए AC की सच्ची खुशी को दिखाता है. ये वीडियो आपके चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान ला देगा.

इंस्टाग्राम यूजर @mihirr07_ ने वीडियो शेयर किया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक मजबूर अपने कंधे पर रखकर AC लेकर आ रहा है. बेटा और पिताजी बेसब्री से AC का इंतजार कर रहे हैं. इसके बाद मैकेनिक ने AC को दीवार पर इंस्टॉल करना शुरू किया. इस दौरान पापा और मम्मी के चेहरे पर मुस्कान साफ बता रही थी कि कूलर से AC का ये सफर आसान नहीं था.

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मां ने AC को लगाया टीका

वीडियो का सबसे भावुक पल तब आया जब AC इंस्टॉल होने के बाद मां उसे तिलक लगाती है. मां ने एक प्लेट में रोली का घोल बनाया और AC पर टीका लगाया. ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उस खुशी और गर्व का प्रतीक है जो छोटे सपने पूरे होने पर महसूस होता है. ये परिवार की खुशी और संस्कार को दिखाता है. ऐसा लग रहा था जैसे परिवार में किसी नए मेहमान का स्वागत किया जा रहा हो. यही सच्ची खुशी है. किसी के लिए AC खरीदना आम बात हो सकती है, लेकिन मिडिल क्लास परिवारों में ये आज भी बजट से बाहर है.

लोगों के दिल को छू गया वीडियो

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. ज्यादातर लोगों ने खुद को इस वीडियो से जुड़ा महसूस किया. बड़ी संख्या में लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए. कई यूजर्स का कहना है कि आज भी एसी मिडिल क्लास के लिए एक लग्जरी है. किसी ने लिखा कि अमीर लोग इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे. एक यूजर ने लिखा, 'ये खुशी सबसे अलग होती है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.