इंसान का मांस खाने वाला ये जानलेवा कीड़ा, अगर संपर्क में आया तो मौत पक्की! अमेरिका में आया पहला केस
Advertisement
trendingNow12898444
Hindi Newsजरा हटके

इंसान का मांस खाने वाला ये जानलेवा कीड़ा, अगर संपर्क में आया तो मौत पक्की! अमेरिका में आया पहला केस

Flesh-Eating Parasite: अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग (HHS) ने पहली बार एक ऐसे केस की पुष्टि की है जिसमें इंसान न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म नाम के परजीवी से संक्रमित हुआ है. यह केस मैरीलैंड में मिला, जहां एक मरीज एल साल्वाडोर से लौटने के बाद इस परजीवी की चपेट में आया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंसान का मांस खाने वाला ये जानलेवा कीड़ा, अगर संपर्क में आया तो मौत पक्की! अमेरिका में आया पहला केस

New World Screwworm: अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग (HHS) ने पहली बार एक ऐसे केस की पुष्टि की है जिसमें इंसान न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म (New World Screwworm) नाम के परजीवी से संक्रमित हुआ है. यह केस मैरीलैंड में मिला, जहां एक मरीज एल साल्वाडोर से लौटने के बाद इस परजीवी की चपेट में आया. बाद में CDC (सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंसन) ने भी इस केस की पुष्टि कर दी.

यह भी पढ़ें: ओ लाल परी, कित्थे चली? 6 साल के बच्चे ने शादीशुदा महिला को छेड़ा तो Video बनाकर बताया पूरा किस्सा

स्क्रूवॉर्म परजीवी क्या है और यह कितना खतरनाक है?

Add Zee News as a Preferred Source

स्क्रूवॉर्म एक तरह की मक्खी का लार्वा होता है, जो किसी भी गर्म खून वाले जीव के घाव में अंडे देता है. अंडे फूटने के बाद सैकड़ों लार्वा जीवित मांस को खाने लगते हैं. धीरे-धीरे ये शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच जाते हैं और अगर समय पर इलाज न हो तो मरीज या जानवर की मौत भी हो सकती है.

मरीज कहां से लौटा था और कैसे फैला संक्रमण?

रिपोर्ट्स में अलग-अलग बातें सामने आईं. कुछ ने कहा कि मरीज एल साल्वाडोर से लौटा था, जबकि कुछ सूत्रों का कहना था कि वह ग्वाटेमाला से अमेरिका आया था. हालांकि, CDC ने यह साफ कर दिया कि यह मामला ट्रैवल से जुड़ा हुआ है और अमेरिका में स्थानीय संक्रमण का खतरा बहुत कम है.

मवेशियों पर क्यों मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार, स्क्रूवॉर्म इंसानों से ज्यादा पशुओं और मवेशियों के लिए खतरनाक है. अमेरिका की बीफ इंडस्ट्री पहले से अलर्ट पर है क्योंकि अगर यह परजीवी अमेरिका में फैल गया तो टेक्सास जैसे बड़े राज्यों को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है. USDA ने तो यहां तक कहा है कि सिर्फ टेक्सास में ही इसका असर 1.8 अरब डॉलर तक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: घर में अगर ऐसा पुराना प्रेशर कुकर तो हो जाएं सावधान, इस डॉक्टर ने तुरंत बदलने को कहा! वरना जहर की तरह...

क्या सरकार ने रोकथाम के कदम उठाए हैं?

अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने हाल ही में टेक्सास में एक स्टरल फ्लाई फैसिलिटी बनाने की घोषणा की है, जहां मक्खियों को बांझ (sterile) बनाकर छोड़ा जाएगा ताकि स्क्रूवॉर्म का फैलाव रोका जा सके. इसके अलावा, मवेशियों की मेक्सिको से एंट्री पर भी रोक जारी है. इलाज बेहद कठिन है. मरीज या जानवर के शरीर से सैकड़ों लार्वा को निकालना पड़ता है और फिर घाव को पूरी तरह डिसइन्फेक्ट करना जरूरी होता है. अगर समय रहते इलाज मिल जाए तो मरीज बच सकता है, लेकिन देरी की स्थिति में यह संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;