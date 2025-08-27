इंसान का मांस खाने वाला ये जानलेवा कीड़ा, अगर संपर्क में आया तो मौत पक्की! अमेरिका में आया पहला केस

New World Screwworm: अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग (HHS) ने पहली बार एक ऐसे केस की पुष्टि की है जिसमें इंसान न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म (New World Screwworm) नाम के परजीवी से संक्रमित हुआ है. यह केस मैरीलैंड में मिला, जहां एक मरीज एल साल्वाडोर से लौटने के बाद इस परजीवी की चपेट में आया. बाद में CDC (सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंसन) ने भी इस केस की पुष्टि कर दी.

स्क्रूवॉर्म परजीवी क्या है और यह कितना खतरनाक है?

स्क्रूवॉर्म एक तरह की मक्खी का लार्वा होता है, जो किसी भी गर्म खून वाले जीव के घाव में अंडे देता है. अंडे फूटने के बाद सैकड़ों लार्वा जीवित मांस को खाने लगते हैं. धीरे-धीरे ये शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच जाते हैं और अगर समय पर इलाज न हो तो मरीज या जानवर की मौत भी हो सकती है.

मरीज कहां से लौटा था और कैसे फैला संक्रमण?

रिपोर्ट्स में अलग-अलग बातें सामने आईं. कुछ ने कहा कि मरीज एल साल्वाडोर से लौटा था, जबकि कुछ सूत्रों का कहना था कि वह ग्वाटेमाला से अमेरिका आया था. हालांकि, CDC ने यह साफ कर दिया कि यह मामला ट्रैवल से जुड़ा हुआ है और अमेरिका में स्थानीय संक्रमण का खतरा बहुत कम है.

मवेशियों पर क्यों मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार, स्क्रूवॉर्म इंसानों से ज्यादा पशुओं और मवेशियों के लिए खतरनाक है. अमेरिका की बीफ इंडस्ट्री पहले से अलर्ट पर है क्योंकि अगर यह परजीवी अमेरिका में फैल गया तो टेक्सास जैसे बड़े राज्यों को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है. USDA ने तो यहां तक कहा है कि सिर्फ टेक्सास में ही इसका असर 1.8 अरब डॉलर तक हो सकता है.

क्या सरकार ने रोकथाम के कदम उठाए हैं?

अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने हाल ही में टेक्सास में एक स्टरल फ्लाई फैसिलिटी बनाने की घोषणा की है, जहां मक्खियों को बांझ (sterile) बनाकर छोड़ा जाएगा ताकि स्क्रूवॉर्म का फैलाव रोका जा सके. इसके अलावा, मवेशियों की मेक्सिको से एंट्री पर भी रोक जारी है. इलाज बेहद कठिन है. मरीज या जानवर के शरीर से सैकड़ों लार्वा को निकालना पड़ता है और फिर घाव को पूरी तरह डिसइन्फेक्ट करना जरूरी होता है. अगर समय रहते इलाज मिल जाए तो मरीज बच सकता है, लेकिन देरी की स्थिति में यह संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है.