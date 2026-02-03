दुनिया का वो पहला देश, जहां जंगली जानवर भी बने कानून के हकदार, इंसानों जैसा मिला अधिकार

Do You Know: दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए. आइए जानते हैं वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया?
क्या आपने कभी सोचा है कि किसी समाज में इंसान नहीं, बल्कि जानवरों के अधिकार सबसे ऊपर रखे जाएं? जहां कानून यह तय करे कि किसी जंगली जानवर को कैसे और कहां रहना चाहिए, और उसकी तकलीफ को भी कानूनी महत्व मिले. हाल के वर्षों में दुनिया में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को लेकर सोच तेजी से बदली है. अब यह बहस सिर्फ जंगल बचाने या पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सवाल यह है कि क्या जानवरों को भी कानूनी अधिकार मिल सकते हैं. इसी सोच के तहत एक ऐतिहासिक न्यायिक फैसला सामने आया, जिसने पहली बार साफ तौर पर कहा कि जंगली जानवर सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि अधिकार रखने वाले जीव हैं. इस फैसले ने इंसान और प्रकृति के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है.
एक बंदर की कहानी से बदला कानून का नजरिया
इस पूरे मामले की शुरुआत एक ऊनी बंदर से हुई, जिसे बेहद कम उम्र में जंगल से अवैध रूप से पकड़ लिया गया था. वह बंदर करीब 18 साल तक एक इंसानी परिवार के साथ रहा, जहां उसने इशारों और आवाज़ों के जरिए संवाद करना सीख लिया और परिवार के तौर-तरीकों का हिस्सा बन गया. बाद में स्थानीय प्रशासन ने उसे जब्त कर चिड़ियाघर भेज दिया. अचानक बदले माहौल और मानसिक तनाव के कारण एक महीने के भीतर ही उसकी मौत हो गई. इससे पहले कि परिवार उसकी मौत की खबर सुनता, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि जानवर को अचानक उसके परिचित वातावरण से अलग करना क्रूरता है. इस केस ने जानवरों की भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक जरूरतों पर बहस को जन्म दिया.
अदालत का बड़ा फैसला और नई सोच
अदालत ने वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए माना कि ऐसे बंदर सामाजिक और बौद्धिक रूप से काफी विकसित होते हैं. इसलिए उन्हें कम से कम शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में प्रशासन और उस परिवार दोनों को दोषी माना. प्रशासन पर आरोप लगा कि उसने जानवर की विशेष परिस्थितियों को देखे बिना उसे चिड़ियाघर भेजा, जबकि परिवार को जंगल से उसे निकालने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए नए और स्पष्ट कानून बनाए जाने चाहिए. फैसले में साफ शब्दों में माना गया कि जंगली जानवरों को पालतू बनाना और इंसानी जीवन में ढालना पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाता है.
इंसान और प्रकृति के रिश्ते की नई परिभाषा
यह फैसला सिर्फ एक जानवर तक सीमित नहीं रहा. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों को “अस्तित्व, विकास और स्वतंत्रता” का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पारिस्थितिक संतुलन के दायरे में ही लागू होंगे. यानी शिकार, मछली पकड़ना और जंगल से संसाधन लेना पूरी तरह बंद नहीं होंगे, बशर्ते वे मौजूदा कानूनों के तहत और कम से कम पीड़ा के साथ किए जाएं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पर्यावरण कानून और पशु अधिकार कानून के बीच की दूरी को खत्म करता है. जलवायु संकट और तेजी से हो रही प्रजातियों की विलुप्ति के दौर में ऐसे कानून इंसान को ज्यादा जिम्मेदार फैसले लेने की दिशा दिखा सकते हैं.