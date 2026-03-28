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Hindi Newsजरा हटकेकैमरे में कैद कुदरत का करिश्मा! पहली बार दुनिया ने देखा स्पर्म व्हेल का जन्म, दूसरी व्हेल्स ने ऐसे की डिलीवरी में मदद

कैमरे में कैद 'कुदरत का करिश्मा'! पहली बार दुनिया ने देखा स्पर्म व्हेल का जन्म, दूसरी व्हेल्स ने ऐसे की 'डिलीवरी' में मदद

कैरिबियन सागर में वैज्ञानिकों ने पहली बार स्पर्म व्हेल के बच्चे के जन्म का दुर्लभ वीडियो कैद किया गया है. इसमें मादा व्हेल्स को 'मिडवाइफ' की तरह मां की मदद करते और नवजात को संभालते देखा गया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:16 PM IST
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कैमरे में कैद समुद्र का चमत्कार: स्पर्म व्हेल का जन्म और दूसरी व्हेल्स की मदद
कैमरे में कैद समुद्र का चमत्कार: स्पर्म व्हेल का जन्म और दूसरी व्हेल्स की मदद

इंसानों में तो हमने सुना है कि डिलीवरी के वक्त पूरा परिवार और डॉक्टर साथ होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के खूंखार और विशालकाय जीव भी एक-दूसरे की 'मिडवाइफ' (दाई) बन सकते हैं? जी हां, सोशल मीडिया पर 'प्रोजेक्ट सीईटीआई' (Project CETI) के वैज्ञानिकों द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो इस वक्त तूफान मचा रहा है. इसमें पहली बार एक स्पर्म व्हेल को खुले समुद्र में बच्चे को जन्म देते देखा गया. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब मां दर्द में थी, तब उसकी सहेलियां और परिवार की दूसरी मादा व्हेल्स उसे अकेला छोड़ने के बजाय घेरा बनाकर उसकी मदद कर रही थीं. कुदरत का यह अनोखा रूप देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं.

यह ऐतिहासिक घटना कैरिबियन द्वीप डोमिनिका के पास दर्ज की गई, जहां शोधकर्ताओं की एक टीम 11 व्हेल्स के समूह पर नजर रख रही थी. इसी दौरान उन्होंने देखा कि 'राउंडर' नाम की 19 साल की एक मादा व्हेल अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है. द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों ने ड्रोन और अंडरवॉटर कैमरों की मदद से इस पूरे मंजर को कैद किया. करीब पांच घंटे तक वैज्ञानिक अपनी नाव से इस अद्भुत दृश्य को देखते रहे. समुद्री जीव विज्ञान के इतिहास में यह अब तक की सबसे दुर्लभ घटनाओं में से एक है, क्योंकि अब तक पहचानी गई 93 समुद्री प्रजातियों में से केवल 9 को ही खुले पानी में बच्चे को जन्म देते हुए देखा गया है.

 'दादी' और 'सहेलियों' का अटूट रिश्ता?

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इस जन्म की सबसे खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि ऐसी मादा व्हेल्स भी मदद कर रही थीं जिनका मां से कोई खून का रिश्ता नहीं था. न्यू साइंटिस्ट से बात करते हुए शोधकर्ता शेन गेरो ने बताया कि यह पहली बार है जब इंसानों के अलावा किसी अन्य जीव में इस तरह की 'बर्थ असिस्टेंस' (जन्म में सहायता) देखी गई है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब राउंडर प्रसव पीड़ा में थी, तब अन्य मादा व्हेल्स उसके नीचे अपनी पीठ के बल तैर रही थीं और मदद की कोशिश कर रही थीं. इसमें बच्चे की 'दादी' से लेकर अन्य मादाएं तक शामिल थीं, जो इस बात का सबूत है कि व्हेल्स का समाज कितना भावनात्मक और संगठित होता है.

नन्हे मेहमान के स्वागत में पूरा झुंड बन गया रक्षक?

बच्चे के जन्म की प्रक्रिया लगभग 34 मिनट तक चली, जो पूंछ दिखने से शुरू होकर बच्चे के पूरी तरह बाहर आने पर खत्म हुई. जैसे ही नन्हा बच्चा पैदा हुआ, पूरा झुंड सक्रिय हो गया. साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, सभी वयस्क व्हेल्स ने नवजात को चारों तरफ से घेर लया और उसे अपने शरीर के बीच दबाकर पानी के ऊपर और नीचे धकेलने लगीं. वे उसे छू रही थीं और तैरना सिखा रही थीं. स्पर्म व्हेल के समाज में बच्चे पूरे समूह के आकर्षण का केंद्र होते हैं. अक्सर जब मां शिकार के लिए गहराई में जाती है, तो समूह की दूसरी व्हेल्स 'बेबीसिटर' की तरह बच्चे का ख्याल रखती हैं.

 

 सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

इस दुर्लभ मुठभेड़ के बाद यह झुंड करीब एक साल के लिए ओझल हो गया था, लेकिन जुलाई 2024 में इस नन्हे व्हेल को दोबारा स्वस्थ हालत में देखा गया. एसोसिएटेड प्रेस (AP) द्वारा साझा किए जाने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. इंटरने यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो, एक यूजर ने इसे 'समुद्री जीव विज्ञान की सबसे बड़ी सफलता' बताया, वहीं कई लोग इस भावनात्मक दृश्य को देखकर 'वाओ' और 'अमेजिंग' जैसे कमेंट्स कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फुटेज इन रहस्यमयी जीवों के व्यवहार को समझने के लिए एक नई खिड़की खोलता है, जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया था.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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